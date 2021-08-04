英跳水王子戴利樂打毛線 與美名編劇同性配偶彰顯愛就是力量

英國跳水王子戴利近日在東京奧運奪金，另也因為在場邊觀賽時打毛線的可愛模樣受矚目。不過，戴利並非一直這麼「無入而不自得」；性傾向曾困擾他多年，但他與同性配偶、美國金獎編劇布萊克共組的家庭宛如「定海神針」，也彰顯愛就是力量。

戴利（Tom Daley）與搭檔馬提李（Matty Lee）7月26日在東奧男子雙人10米跳板項目奪金。這是27歲的戴利第4次參加奧運，也可能是最後一次。在2012倫敦奧運及2016里約奧運遺憾僅得銅牌後，此次奪金令他熱淚盈眶。

不過，對許多人來說，比精湛跳水表現更「揪心」的，或許是戴利坐在觀眾席編織的模樣。

戴利在防疫封城期間迷上鉤編，至今持續透過IG專頁madewithlovebytomdaley分享成果、與超過80萬名粉絲同好交流，也以自己的作品為賣點協助公益募款。他曾說編織是他的「秘密武器」，幫助他面對壓力，維持專注、冷靜。

但對曾受性別認同、歧視霸凌，以及媒體放大檢視所導致壓力困擾多年的他來說，2013年在美國與大他20歲的知名編劇、導演及LGBT+運動人士布萊克（DustinLance Black）相識、相戀，大概才是他身心靈得以「入定」的轉捩點。

布萊克2008年因電影「自由大道」（Milk）獲奧斯卡最佳原創劇本獎。這部片呈現政治家米爾克（HarveyMilk）的傳奇一生：他1978年經選舉成為舊金山政府監督委員會（San Francisco Board of Supervisors）一員，是加州史上第一位出櫃民選官員，也是美國當時最支持LGBT+社群的政治人物。但他在任不到一年，就遭保守派政客刺殺。

得獎之前，布萊克已爭取、捍衛LGBT+權益多年。勇敢「做自己」的布萊克讓戴利豁然開朗；2013年，戴利透過個人YouTube頻道出櫃，引發各界正反兩極反應。2017年，他與布萊克正式結婚。

直到今天，曾自稱並非100%同性或異性戀者的戴利仍會因性傾向遭受言語攻擊。2018年初，他高調宣布自己即將達成少年時期以來的心願：他要當爸了。他和布萊克都貢獻了精子，孩子將藉代理孕母之助問世。這又引起公眾一陣譁然。

同年6月，兩人的孩子羅伯特（Robert RayBlack-Daley）出生。取名羅伯特是為紀念戴利於2011年過世的父親：他生前以兒子的才華為傲，罹患腦癌直到末期都不願向戴利透露病情，以免影響他的專業表現。

有了孩子，戴利似乎「為父則強」，不但侃侃而談「育兒經」，也和布萊克一同致力於消除公眾對LGBT+社群、代理孕母及「非典家庭」的偏見，並推動相關修法。他倆透過媒體訪問、紀錄片等持續傳達一個觀點：「愛」才是度量一切的最高標準。

孩子並不在乎戴利比賽輸贏。戴利曾在接受媒體專訪時說，為了趕回家看兒子，他訓練起來比以前更有效率；一回到家、見到兒子，他馬上把跳水拋在腦後，這反而讓他得以快速充電。

他還說，孩子對他無條件的愛有助他放下得失心、在專業舞台上火力全開。

布萊克則說，孩子改變了他的視野、讓他對許多事物有了嶄新體悟，他因此成了更好的「說故事的人」。

而這兩位父親滿心期待的，不過是大眾把他們當愛孩子的一般父親看待。

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