足球／巴西PK大戰勝墨西哥 晉男足決賽與西班牙爭冠

衛冕軍巴西足球隊今天在東京奧運男足4強賽對戰墨西哥，雙方在延長賽後依然0比0平手，最後巴西在PK大戰中以4比1勝出，晉級決賽，將與西班牙爭奪金牌。

巴西隊在正規賽90分鐘內曾差點進球，球星理查利森（Richarlison）在比賽第82分鐘一記斜擦而過的頭球撞上門柱。

但說到PK大戰，巴西隊則得感謝門將桑托斯（Santos）漂亮擋下墨西哥隊阿基瑞（Eduardo Aguirre）的點球。而在敵隊的瓦斯蓋茲（Johan Vasquez）踢中門柱後，巴西隊需要的只是保持冷靜。

此時雷涅爾（Reinier）一記右腳射門將球送進球門，巴西隊確定拿下勝利。

由38歲巴塞隆納隊前球員艾維斯（Dani Alves）領軍的巴西，將在東奧決賽對上西班牙，西班牙在另一場準決賽以1比0力克地主日本。

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