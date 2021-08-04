籃球／斯洛維尼亞大驚奇 唐西奇力拚歷史首度奪牌

歷史上首度闖進奧運男籃殿堂的斯洛維尼亞，在唐西奇(Luka Doncic)場上全方位的領軍之下，持續帶給全世界球迷驚奇與震撼。這支被低估的黑馬在勇闖四強之餘，目前在奪金賠率榜衝上第二，僅次於美國。斯洛維尼亞在預賽最後一場和世界排名第2的西班牙戰到最後兩分鐘而成功逆轉勝。全隊展現超強韌性，讓人見識到這支宛如東京奧運的獨行俠隊，只要有唐西奇在，似乎沒有甚麼不可能。

斯洛維尼亞圍繞著唐西奇為核心運作，唐西奇至今也不負眾望，他在國家隊的表現就像是身處在獨行俠陣中一樣自在。可怕的是，在規則、吹判尺度、數據認定標準，比賽總時間都和NBA有所不同的情況下，唐西奇依然能繳出他全面的數據。

除了他本身強大的連續得分爆發力之外，唐西奇的存在凝聚了斯洛維尼亞全隊，他個人主宰戰局的影響力之大，足以提升全隊攻防能力到不同檔次。

唐西奇擁有一票好幫手 展現團隊籃球真諦

這支球隊最可怕的是地方在於不僅是有唐西奇這名超級球星壓陣而已，陣中多名190公分上下的後衛、鋒線人人敢切、能投，肯拚搶，判斷果決，球風剽悍，體能續航力一個比一個恐怖。當唐西奇面臨到防守巨大壓力之際，每個人總能隨時做好準備去幫助球隊，無論是跟隨著唐西奇的動線去跑位，伺機接應，或者是埋伏底角，甚至積極攻擊籃框，奮力拚搶每一球等等。 這批球員越到關鍵時刻就越是沉穩，處理球的細膩度始徹球隊既有理念，凸顯出他們基本功的紮實。

舉例來說，唐西奇再強大也不是每場都有爆量得分或打得那麼順手，他們能在資格賽中擊敗立陶宛闖進奧運，能在預賽大勝阿根廷，對上西班牙逆轉成功，接連打敗德國而闖進最終四強，證明他們贏球憑藉的是出色的團隊配合。

像對上西班牙，金塊前鋒肯卡(Vlatko Cancar)作為得分箭頭對球隊幫助甚大。碰上德國，德拉基奇(Zoran Dragic)火燙的手感，刁鑽的球路，率領球隊衝鋒陷陣。還有場均穩定輸出雙十數據的7呎長人托比(Mike Tobey)保護著內線，或者多次在球隊危急之際，果敢命中關鍵球的射手普萊佩里奇(Klemen Prepelic)等人。

斯洛維尼亞的驚奇演出絕非只有唐西奇一人，他的隊友托比(右)與普萊佩里奇(左)同樣表現極為出色！ 美聯社

從斯洛維尼亞的比賽中，你可以感覺到全員從防守做起的專注，那份對贏球的渴望，寫在他們每個人臉上與板凳區上下一心的團結畫面中。斯洛維尼亞一波波的攻防，都詮釋著流暢的一大四小打法。他們的團隊氛圍極佳，樂意分享球的作戰體系，塑造出一支具備強烈企圖心與韌性的游擊隊。

他們的切入往往不是為了直指籃框進攻，每個人突破的過程中，總在觀察防守圈縮小下，遠邊是否就透露出隊友空檔的可能，進而做到分球，或是額外的兩三次傳導，製造出更棒的出手機會。斯洛維尼亞這樣無私分享並且有耐心地在每次進攻回合中不斷傳導的打法，往往讓防守隊伍很氣餒，明明守了二十幾秒好球，卻仍被進攻計時器擊敗。

斯洛維尼亞藉此打亂了對手的節奏、耐心，甚至造成對手因不斷輪轉防守所需的體力消耗，而將球賽步調掌握在自己喜歡的無限切傳游擊戰中。

唐西奇全方位的演出外 學習沉著將更加進化

可怕的是，唐西奇在國際賽場上證明了，單防根本沒有人能守住他，無論是招牌後撤步大號三分球，或者外線命中率不佳，就憑藉他出色的身體對抗性在行進中清出突破路線，攻擊取分抑或站上罰球線。唐西奇前兩場手感跟出手機會都不是太好的情況下，還能在國際賽中繳出近乎大三元的驚人數據，顯示出身為超級吸怪機的他，進攻端他就算面臨雙人、三人包夾，他也能設法利用優異的傳球視野，比場上其他人更有機會找到位居空檔的隊友。

唐西奇(右)各種優異的得分技巧與傳球能力威力實在太強大，狀況好時就跟杜蘭特一樣，幾乎是讓對手完全無解。 美聯社

當然，這也招來了一旦對手守不住唐西奇在進攻、組織形成的強大牽制力時，就會出現肢體小動作，設法搞毛他，讓他在情緒、犯規控制上出現麻煩。唐西奇畢竟才22歲，他仍得學習適時讓情緒降溫，與犯規的拿捏，不隨對手起舞，而影響了他本身的發揮，基本上只有他才能守住他自己。

接下來四強賽，斯洛維尼亞將碰上本屆賽會唯一打敗過美國的法國隊，貝頓(Nicolas Batum)、佛尼爾(Evan Fournier)、德科洛(Nando de Colo) 等富有經驗的好手都有機會直接對壘唐西奇。面對陣容完整的法國隊，可能會像對上西班牙一戰拉鋸到最後決勝期才分得出勝負，這也將再次考驗唐西奇與斯洛維尼亞團隊的韌性到底有多強。

法國曾在預賽打敗美國，陣中的NBA球員如貝頓(中)、佛尼爾(左)也都不是省油的燈。 美聯社

對上法國一戰究竟是唐西奇身披國家隊戰袍17勝0敗的神話將被終結，或者是帶著不敗神話的喜悅，確定首次站上奧運殿堂就直達頒獎台，球迷們務必睜大眼睛關注令人血脈賁張的下一戰。

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