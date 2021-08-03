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舉重／締造跨性別出賽奧運紀錄 紐西蘭哈伯德要退休

中央社 / 東京3日綜合外電報導
哈伯德要退休。 新華社
哈伯德要退休。 新華社

紐西蘭舉重選手哈伯德昨天成為史上首位出賽奧運的跨性別運動員。今天她說自己將退休，同時也相信，隨著體育界包容性日增，她創下的紀錄將只是整個進步過程的「一小步」而已。

哈伯德（Laurel Hubbard）表示，她無意吸引媒體宣傳，也不認為自己可以樹立榜樣或成為先驅。她只是希望在體育界最大的舞台上，得到與其他運動員相同的待遇。

針對本次參與東奧，哈伯德指出，「我認為這不該被視為歷史性（創舉）」，隨著世界變得更有包容性，「人們也開始意識到，像我這樣的人只是普通人」。

哈伯德接受媒體採訪時強調，「我們也是人…我只希望自己單純地被視為運動員，這樣就夠了。」

現年43歲的哈伯德，年齡是不少競爭對手的2倍，且舉重已對她的健康造成傷害，因此她稱自己正考慮退休。.

說話輕聲細語、面對媒體也相當害羞的哈伯德2日參加女子87公斤以上級舉重賽事，抓舉時3次試舉都失敗，早早就已出局。

哈伯德生為男兒身，8年前變性成為女人，長時間未練習後，又重拾這項運動。她自2015年起就獲准參與奧運，當時國際奧林匹克委員會（IOC）發布準則，只要跨性別運動員在比賽至少12個月前，提供睪固酮（testosterone）濃度低於每公升10奈米莫耳（nanomole）的證明，就能以女性身分參賽。

上述規定發布後，引發重大爭議。有人質疑，允許跨性別選手參賽，對於生為女性的運動員不公平。批評者認為，跨性別運動員天生就是男性，在骨骼和肌肉發育上具有優勢，他們也擔心，允許跨性別運動員參加女子賽事的規定，可能遭到企圖贏得更多奧運獎牌的國家濫用。

支持跨性別人士參賽的一方則相信，變性過程中的賀爾蒙療法會抵消原本被認為的優勢，因此根本毋需擔心比賽公平性。

哈伯德先前稱讚IOC允許跨性別人士參賽「很有勇氣」，但她也同意，這個議題需要各方持續討論，此外也應進行更多科學研究。

哈伯德認為，人們對她的負面關注事實上源自恐懼，「我盡量不讓負面報導或看法影響自己，因為這會讓辛苦的工作變得更困難。舉起槓鈴已經夠難了，如果你在上面增加更多重量，那真的就會變成一項不可能的任務。」

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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