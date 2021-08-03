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拳擊／菲律賓女將皮特西歐 鍍銀後出櫃

中央社 / 馬尼拉3日專電
菲律賓選手皮特西歐。 法新社
菲律賓選手皮特西歐。 法新社

菲律賓選手皮特西歐（Nesthy Petecio）今天在東奧女子羽量級拳賽鍍銀。她賽後說，以身為LGBTQ社群一員為榮。

東奧此役將為皮特西歐帶來1700萬披索（約新台幣956萬元）獎金和價值千萬披索的公寓。

皮特西歐這面銀牌是繼狄亞士（Hidilyn Diaz）在東京奧運女子55公斤級舉重項目奪冠，為菲國終結奧運金牌荒後，菲律賓在本屆奧運的第2面獎牌。

皮特西歐今天這場賽事敗給日本選手入江聖奈，飲恨摘銀。皮特西歐在賽後記者會說，雖然比賽中一直覺得自己居於領先，但她「全心全意接受」裁判的裁決，為菲國在東奧奪銀也令她自豪。

皮特西歐曾在2019年世界女子拳擊錦標賽獲得金牌。世界排名第一的拳擊女子57公斤級台灣好手林郁婷本屆奧運也不敵這位勁敵，在16強止步，無緣晉級。

菲律賓拳擊協會（ABAP）會長瓦爾加斯（RickyVargas）則為皮特西歐抱不平。他接受電視採訪時說：「（裁判）怎麼會一致（決定她落敗）？因為涅西（Nesthy）這麼努力奮戰，這讓我心碎。我們仍非常以她為榮。」

皮特西歐今天在賽後記者會出櫃。她表示：「我以身為LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別者和酷兒）社群一員為榮。」

馬尼拉標準報（Manila Standard）報導，皮特西歐的性取向是公開的秘密，她本人對此也不遮掩，但這是皮特西歐首次對此公開表態。

根據LGBTQ運動員維權網站Outsports，除了皮特西歐外，本屆奧運菲律賓參賽選手中，拳擊女將馬諾（Irish Magno）和女子滑板選手迪達爾（MargielynDidal）也是LGBTQ社群一員。

另據菲律賓每日詢問報（Philippine DailyInquirer）報導，皮特西歐雖未能為菲國再奪一面金牌，但她可獲得至少1700萬披索獎金，以及位於菲國南部大城納卯市（Davao）、距皮特西歐家鄉約1小時車程的一間公寓。這間公寓由地產大亨吳聰滿（Andrew Tan）捐出，價值千萬披索。

另外，菲律賓航空將給予皮特西歐終身有效的6萬英里飛行里程，菲律賓亞洲航空（PhilippinesAirAsia）將提供她5年內無限次數免費搭乘。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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