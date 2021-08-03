田徑／湯普森制霸女子200米 連兩屆奧運包辦雙金

東京奧運女子200公尺決賽今天登場。牙買加好手湯普森-赫拉日前奪下百米金牌後，今天再以21秒53奪冠，寫下衛冕雙金的空前奧運紀錄。

湯普森-赫拉（Elaine Thompson-Herah）是2016年里約奧運女子100公尺和200公尺的金牌得主，今天又以史上第二快的成績，拿下個人第4面金牌。

納米比亞選手姆波馬（Christine Mboma）以21秒81鍍銀，美國隊湯瑪絲（Gabby Thomas）以21秒87奪得銅牌。

牙買加短跑女將湯普森-赫拉今天在東奧賽場締造歷史，繼日前100公尺奪冠後，又摘下200公尺金牌，完成衛冕奧運雙金的空前成就。而她也是贏得個人奧運4金的唯一一位田徑女將。

湯普森-赫拉（Elaine Thompson-Herah）是2016年里約奧運100公尺和200公尺的金牌得主，7月31日她成功保住100公尺女王的頭銜，今天又以21秒53跨過終點線，個人第4金落袋。

湯普森-赫拉今天的成績是史上第二快，僅次於已故美國「花蝴蝶」喬伊娜（Florence Griffith Joyner）在1988年漢城（現改名首爾）奧運締造的世界紀錄21秒34。

納米比亞選手姆波馬（Christine Mboma）以21秒81鍍銀，美國隊湯瑪絲（Gabby Thomas）以21秒87奪得銅牌。

29歲的湯普森-赫拉除了是連續兩屆奧運拿下女子組100公尺、200公尺金牌的第一人，也是唯一一名贏得個人奧運4金的女子田徑選手。

今天湯普森-赫拉起跑速度極快，並一路保持領先局面。至於銀牌和銅牌原本看似會由湯瑪絲和另一名牙買加名將佛瑞塞-普萊斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce）拿下，但18歲的姆波馬在最後20公尺超前兩人摘銀。

另外在女子800公尺項目決賽，19歲田徑天才阿辛‧穆（Athing Mu）今天表現絕佳，起跑後一路領先至終點，最後以1分55秒21摘金，打破美國紀錄，成為逾半世紀以來第一位獲此殊榮的美國人。

同樣19歲的英國好手霍奇金森（Keely Hodgkinson）以1分55秒88鍍銀，美國隊羅傑斯（Raevyn Rogers）以1分56秒81奪銅。

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