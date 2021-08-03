體操／橋本大輝東奧體操雙金 時隔37年再寫日選手佳績
日本19歲男子體操選手橋本大輝今天在東京奧運體操單槓項目奪金，是繼個人全能項目後在東奧拿下的第2面金牌，也是繼1984年日本體操選手具志堅幸司後，再寫體操個人雙金佳績。
日本讀賣新聞報導，東奧今天舉行體操男子單槓項目決賽，橋本大輝以15.066分摘金，這是繼1984年洛杉磯奧運的日本體操選手森末慎二以來，時隔37年再度有日本男子體操選手在此項目奪金。
單槓是橋本在東奧男子個人全能項目後的體操第2金，也是繼1984年日本體操選手具志堅幸司（男子個人全能及吊環金牌）後，再度有日本男子體操選手寫下單屆奧運會個人雙金的佳績。
橋本在東奧除了個人雙金外，也在團體項目拿下銀牌，總計共進帳2金1銀。
日本體操選手包括萱和磨（男子鞍馬項目銅牌）、村上茉愛（女子自由體操項目銅牌）及橋本，在本屆東奧共拿下5面獎牌，是繼1984年洛杉磯奧運獲得9面獎牌後最多的一屆。
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