自由車／女子團體追逐賽 德國破紀錄摘金

東京奧運自由車賽事今天進行女子團體追逐賽決賽，德國隊兩天內第3次衝出破世界紀錄佳績，擊退想要連續三屆奧運奪冠的英國隊，捧回珍貴的金牌。

德國隊的博斯（Franziska Brausse）、博諾爾（Lisa Brennauer）、克雷恩（Lisa Klein）和克羅格（Mieke Kroeger）締造4分4秒242的新世界紀錄，改寫他們兩個多小時前才創下的紀錄。

英國隊落後超過6秒的時間，得到銀牌，未能在肯尼（Laura Kenny）領軍下繼倫敦和里約奧運金牌後贏得三連霸。美國隊得到銅牌。 德國自由車女將。 歐新社

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