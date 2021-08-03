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自由車／女子團體追逐賽 德國破紀錄摘金

中央社 / 靜岡3日綜合外電報導
德國自由車女將。 路透
德國自由車女將。 路透

東京奧運自由車賽事今天進行女子團體追逐賽決賽，德國隊兩天內第3次衝出破世界紀錄佳績，擊退想要連續三屆奧運奪冠的英國隊，捧回珍貴的金牌。

德國隊的博斯（Franziska Brausse）、博諾爾（Lisa Brennauer）、克雷恩（Lisa Klein）和克羅格（Mieke Kroeger）締造4分4秒242的新世界紀錄，改寫他們兩個多小時前才創下的紀錄。

英國隊落後超過6秒的時間，得到銀牌，未能在肯尼（Laura Kenny）領軍下繼倫敦和里約奧運金牌後贏得三連霸。美國隊得到銅牌。

德國自由車女將。 歐新社
德國自由車女將。 歐新社

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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