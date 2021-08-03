羽球／「卧槽」組合慘了！ 南韓羽協正式提出抗議 陸網嗆輸不起

中國大陸羽球組合賈一凡、陳清晨在四強賽對上韓國女雙組合時，因為狂講不雅字眼「臥槽」、「牛逼」，引發網路論戰，雖然陳清晨強調是「誤會」，但仍止不住南韓怒火，有韓媒指出，南韓羽球協會打算正式提出抗議。

近日大陸女將陳清晨因為在場上得分後，狂飆「臥槽」、「厲害、操！」等髒話，引發網友熱烈討論，有南韓網友認為沒教養，遭大陸網友火速反擊「是韓國人先喊的」、「中國隊這樣喊，一點也不覺得煩，還覺得挺可愛、挺好玩的」。

但陳清晨解釋，這是誤會一場，「金句連發」只是對自己贏球氣勢上的鼓勵，可能是發音不太好，讓大家誤會了，會再做出調整。

據了解，陳清晨、賈一凡被視為奪金熱門組合，但在2日女雙金牌戰，被印尼組合波莉（Greysia Polii）、拉哈育（Apriyani Rahayu）直落二解決，拿下銀牌。陳清晨、賈一凡賽後也在頒獎台上落淚，表示她們輸在比賽經驗和心態，還有進步空間。

然而，「臥槽風波」沒有結束，根據韓聯社報導，南韓羽球協會準備正式向世界羽球聯盟（Badminton World Federation，BWF）抗議中國隊爆粗口一事。雖然國際奧委會沒有禁止選手在場上罵髒話，但BWF有明文規定，選手不可在比賽中大聲辱罵，聲量不可以大到讓觀眾、裁判都聽見，因此南韓羽球協會討論後，準備正式表態。

但消息曝光後，大陸網友紛紛回擊，「明明是watch out，南韓懂不懂啊」、「韓國人輸不起嗎？」、「你們也不要叫啊」、「這明明是常見的問候語」。

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