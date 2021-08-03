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水上芭蕾／希臘4名選手染疫 全隊東奧退賽
希臘奧林匹克委員會（HOC）今天表示，希臘4名水上芭蕾選手確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，退出本屆東奧水上芭蕾賽事。
路透社報導，希臘1名水上芭蕾選手昨日確診，另外3名則在今天被檢測出COVID-19呈陽性，使全隊不得不退賽，進行隔離。
希臘奧會指出，「這支隊伍從抵達選手村的第一天開始，顯然未與任何其他希臘代表團成員接觸。」
日本COVID-19疫情升溫，各國東奧代表團在抵達日本後，皆受嚴格防疫規範限制，本屆奧運也採無觀眾閉門進行比賽。
東京奧運暨帕運組織委員會今天稍早前表示，新增18例東奧相關人士COVID-19確診案例，使得組委會從7月1日起公布的確診人數，累計來到294例。
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