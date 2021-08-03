水上芭蕾／希臘4名選手染疫 全隊東奧退賽

西班牙於今日（3日）以81比95不敵美國，結束了本屆奧運的旅程。賽後，為西班牙國家隊征戰多年的加索兄弟也表示將一同從西班牙國家隊正式退休。 「我想是時候該把位置讓給別人了」，小加索（Marc G

2021-08-03 18:04