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羽球／對手變搭檔 大馬男雙謝蘇配首闖奧運奪銅牌

中央社 / 新加坡3日專電
馬來西亞組合。 美聯社
馬來西亞組合。 美聯社

為馬來西亞奪得東奧首面獎牌的羽球男雙組合謝定峰、蘇偉譯昨天返大馬，受到熱烈歡迎。兩人首闖奧運就獲得銅牌，賽後雙雙忍不住流下男兒淚說，「這次成功只是一個開始」。

台灣組合王齊麟、李洋首度攜手前進奧運，就在東京奧運羽球男雙項目拿下歷史性的隊史首面金牌。如同「麟洋配」，馬來西亞的謝定峰、蘇偉譯同樣是首度參與奧運，最後打敗「大魔王」、世界排名第2的印尼男雙組合阿山（Mohammad Ahsan）與蘇堤萬（HendraSetiawan），奪下銅牌。

這不僅是謝、蘇兩人的首面奧運獎牌，也是馬來西亞這屆奧運的首枚獎牌。

綜合馬國媒體報導，謝定峰、蘇偉譯在銅牌戰獲勝後，雙雙忍不住流下男兒淚，這面獎牌的重要性不言而喻。

「我真的是太高興了」，23歲的蘇偉譯賽後受訪表示，雖然這不是金牌戰，「但仍然是我生命中最重要的比賽」。「希望這只是一個開始」，未來還要為更多榮耀而戰。

現年24歲的謝定峰說，當其他隊友出局後，馬來西亞獲得獎牌的希望落到他與蘇偉譯身上，「而我們做到了」。

謝定峰的父親謝文富接受當地媒體訪問時透露，謝定峰一開始打的是男單，常在錦標賽對上蘇偉譯，沒想到兩人後來會搭檔出征奧運。

謝文富表示，過去謝定峰、蘇偉譯兩人常在男單4強或決賽對決，到了2017年兩人成為男雙組合，從對手變為搭檔。

回顧奧運銅牌戰的致勝關鍵，謝定峰指出，首局落敗、次局中場落後4分讓他們感到很大的壓力，不過他們設法冷靜下來，不去想比賽勝敗，而是集中精神搶每一分。

蘇偉譯說，雖然首局輸了，但他們沒有放棄，仍相信自己有能力贏得比賽。很開心後來逆轉拿下第2局，也在決勝局獲勝。

「這次成功只是一個開始」，讓兩人對未來的比賽充滿信心。

謝定峰、蘇偉譯搭擋後的戰績包括2019年全英羽毛球公開賽亞軍；今年1月豐田泰國羽球公開賽（TOYOTAThailand Open）不敵「麟洋配」，獲得亞軍。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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