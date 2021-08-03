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角力／古巴角力之神！38歲羅培茲完成奧運4連霸

聯合新聞網 / 綜合報導
古巴傳奇角力選手羅培茲（Mijain Lopez）完成奧運四連霸。 美聯社
古巴傳奇角力選手羅培茲（Mijain Lopez）完成奧運四連霸。 美聯社

來自古巴的傳奇運動員羅培茲（Mijain Lopez）被譽為「角力之神」不是沒有原因，過去包辦三屆奧運希羅式角力金牌的他，昨日（2日）於130公斤級決賽擊敗喬治亞選手，再一次成為笑到最後的冠軍，他也完成奧運史上第5位曾於同一項目達成4連霸的運動員。

38歲的羅培茲曾考慮本屆東奧後退休，但賽後被問到退休問題時略顯遲疑，對於是否繼續參加3年後的巴黎奧運仍不把話說死，他也展現風度，「能夠和世界最頂尖的選手同場較量，我為自己感到驕傲。」

根據資料顯示，奧運史上曾達成過單一項目4連霸的運動員僅有5位，分別是今天的主角羅培茲、日本摔跤女將伊調馨、美國田徑好手Carl Lewis、美國「鐵餅之神」Alfred Oerter、丹麥帆船好手Paul Elvstrom，以及飛魚Michael Phelps。

東奧焦點選手 2020東京奧運

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