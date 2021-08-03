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田徑／35歲仍要爭奧運第7金 美國名將：當媽後有不同的動力

聯合新聞網 / 綜合報導
美國田徑35歲女將菲利克斯（Allyson Felix）。 美聯社
美國田徑35歲女將菲利克斯（Allyson Felix）。 美聯社

美國田徑35歲女將菲利克斯（Allyson Felix）過去獲獎無數，本屆東奧將挑戰生涯第7面奧運金牌的她與過去稍稍不同，自從2018年產下一女後，她多了個母親的頭銜，菲利克斯表示：「我的女兒給了我不同的動力。」

菲利克斯的女兒Camryn於2018年出生，當時患有子癇前症的她面臨生死交關，醫生當時透露，若她不能在那天分娩，她與她的女兒將會一同喪命。話談到此，菲利克斯表示自己成了母親後面臨更多挑戰，「我認為自己作為一個母親在這舞台上更有意義。」

菲利克斯也在400公尺賽前分享了自己對女兒寫的信，「我雖然擁有6面金牌與3面銀牌，但我這一生最大的收穫還是你，你知道你出生時別人對我說了什麼嗎？他們說我應該退休，年紀、身材、體格無法維持，但是Cami，我要證明他們錯了。」

以50.84秒完成了女子400公尺的第一輪預賽後，菲利克斯將在明天參加準決賽，目前他是美國奧運女子田徑選手的獎牌數保持人。

東奧焦點選手 2020東京奧運

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