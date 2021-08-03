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日本／首摘女子拳擊金牌 入江聖奈羽量級鍍金
東京奧運今天舉行女子羽量級拳擊決賽，20歲的日本選手入江聖奈擊敗菲律賓選手獲得金牌，這是日本在奧運女子拳擊項目首度摘金。
日本「體育報知」報導，日本過去在拳擊項目的金牌，分別是1964年東京奧運男子雛量級拳擊金牌櫻井孝雄、2012年倫敦奧運男子中量級拳擊金牌村田諒太。入江聖奈是繼兩人之後，日本第3面奧運拳擊金牌得主。
入江今天在決賽迎戰菲律賓選手皮特西歐（NesthyPetecio），她過去面對佩特西奧的戰績是2勝1敗，兩人最近一次交手是去年3月的亞洲暨大洋洲地區預賽，當時由入江獲勝。
女子拳擊從2012年倫敦奧運列入比賽項目，日本在本屆奧運首度由入江聖奈與並木月海分別參加女子羽量級與蠅量級賽事。除了入江拿下金牌，並木也將出賽4日的準決賽。
入江在賽後受訪時笑說，她捏了自己的臉頰好次，覺得像做夢一樣，現在也像在作夢；她還反問記者「這是現實嗎？」
入江表示，她真正成為世界第一，卻沒有什麼真實感，想再多看金牌幾次；接下來想要先告訴父母這項喜訊。
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