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擊劍／法國替補重劍手十年寒窗 受命初登場奪金天下知

中央社 / 台北3日電
法國擊劍金牌選手。 法新社
法國擊劍金牌選手。 法新社

法國東奧第一金居然是一連串美麗的意外。替補的擊劍重劍手卡儂因為隊友藥檢未過，最後一刻接受徵召，從未在國際單人賽得獎的卡儂，奧運初登場接連擊倒強敵奪下金牌，一劍成名。

7月25日之前，若你在網路上搜尋卡儂（Romain Cannone）這位運動員，恐怕找不到太多資料；不過跌破眾人眼鏡的是，這位從未在國際重劍單人賽中得牌、更從未參加過奧運的重劍手，卻連連闖關，登上2020東京奧運重劍金牌寶座，也為法國進帳東奧第一金。

卡儂出生於巴黎郊區，很快就隨著父母搬到巴西，小學時再搬到美國紐約。為了擁有更好的生活，他的父母決定開一家馬卡龍咖啡廳。9歲的卡儂跟著表姊在紐約首度接觸了花劍。卡儂具有天分，很快就成為劍道館的小明星。

13歲時，他在紐約遇見恩師，烏克蘭擊劍好手馬克索夫（Misha Mokretsov）。馬克索夫說服他從花劍項目改練重劍。卡儂母親表示，「他們已經不只是師徒的關係，而是擁有深厚的友誼，他在人生很多面向中都給予卡儂很棒的建議」。

一開始，加入法國隊的卡儂被安排為團體賽的候補選手，基本上不可能出戰東奧單人賽事。但是擁有2019世界錦標賽冠軍以及里約奧運團體賽冠軍頭銜的傑宏（Daniel Jerent），卻因藥檢呈現陽性反應遭到調查。由於調查程序仍在進行中，法國擊劍協會（Fédérationfrançaise d'escrime）為防萬一，在最後一刻決定將傑宏排除參賽。

而替補隊員卡儂僅世界排名47，遠不如同隊的兩名隊友─排名世界第6的柏黑（Yannick Borel）與第11的巴德奈（Alexandre Bardenet），結果卻因卡儂團體賽中的表現出色，在出征東奧前一個月，受命代替傑宏上場。

在此之前，卡儂從未在國際單人賽事中得過任何獎項。不過對這個默默無名的24歲選手來說，這個天上掉下來的機會很快就轉為美夢成真。

東奧賽事第一場，卡儂對上2012年倫敦奧運金牌得主，委內瑞拉好手卡斯孔（Ruben Limardo Gascon），幾乎沒人能想到，他能以15比12擊退對方。

接著，他又靠著大膽出劍且具有攻擊性，接連打敗世界排名第7的荷蘭劍手維威倫（Bas Verwijlen）與世界第2的俄羅斯好手畢達（Sergey Bida）。

準決賽時，他讓烏克蘭選手雷伊茲林（IgorReizlin）嘗盡苦頭。他受訪時表示，聽到隊友在旁邊鼓勵他，「這是我的比賽，雖然有時會害怕，但當我挺住，就能擊中。我要得分並拿下比賽」。

決賽時，卡儂按照同樣的節奏面對奪冠大熱門匈牙利強敵希柯洛斯（Gergely Siklosi），結果爆冷以15比10擊倒世界第一。奧運初登場的卡儂，竟在同一天成為金牌得主。

法國媒體多以「驚喜」、「沒人料到的金牌」來形容卡儂的勝利。卡儂在賽後分享奪勝心法：「要進入比賽、不要自我限制、要熱愛、要創造。越練越有趣，也越享受。我今天一整天都很享受。」

昨天卡儂回到巴黎，在巴黎鐵塔前接受民眾的歡迎與掌聲。當被問到「現在維基百科上找得到你了，你有何感想」，他幽默表示，「我不知道該怎麼說，只希望它們不會亂寫」。

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