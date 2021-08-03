射擊／國軍菜雞？世界第二打錯靶：只有像我這樣的人吧
打錯靶並不只會發生在成功嶺，東奧射擊項目昨天（2日）就鬧出大烏龍，來自烏克蘭、而且是世界排名第二的好手Serhiy Kulish就在50公尺三姿步槍決賽中射中其他選手的靶，也讓他成為決賽中第一位被淘汰出局的選手。
28歲的Serhiy Kulish曾在里約奧運10公尺空氣步槍項目射得銀牌，而今再戰東奧卻犯了要命的失誤，在三姿步槍決賽中他順利在跪姿、臥姿結束後取暫時取得第四的排名，結果卻在站姿的第五發射中對手的靶，該發也以0分計算。
賽後Kulish表示自己外套上的紐扣鬆開了，讓他難以專心在射擊上，「但時間限制就要到了，我不得不開槍，沒注意到我其實瞄準的是別人的目標。」、「誰會打到別人家的靶，應該只有像我這樣的人吧。」
此項目最終由中國的張常鴻拿下金牌，銀牌及銅牌得主分別是來自俄國的Sergey Kamenskiy與塞爾維亞的Milenko Sebic。
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