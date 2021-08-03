籃球／杜蘭特開啟死神模式 粉碎宿敵西班牙奪牌夢

從2008北京奧運起，西班牙無敵艦隊這十多年來一直是最有實力撼動美國霸主地位的超強勁旅。 西班牙北京、倫敦連兩屆奧運銀牌，上屆里約奧運銅牌。而美國則是連續三屆的金牌，兩支決賽級別的隊伍，如今卻在本屆東京奧運提前在八強賽狹路相逢，宛如冠軍前哨戰上演。

美國下半場在防守端提升強度後，用團隊協防、卡位去克服上半場不斷失守的禁區劣勢，同時在杜蘭特(Kevin Durant)火力全開，全場29分的帶領下，一舉擺脫西班牙的糾纏，隨著命中率提升，內外都有所斬獲的情形下，始終將領先優勢握在手中，讓西班牙即便有魯比歐(Ricky Rubio)發飆追分，也難以越雷池一步。 終場美國以95比81擊退西班牙，晉級東京奧運四強決賽。

雙方都很清楚彼此球風，本場開局美國隊的策略就是將空間拉開，防守試圖在外圍壓迫、干擾西班牙傳球組織，迫使他們不容易把球送往內線攻擊。進攻端則是嘗試把節奏帶快，主軸也比較明確在落在杜蘭特身上。但除了開局有中距離命中之外，美國第一節還是像預賽幾場都有慢熱的狀況，總計第一節美國三分球7投1中。

杜蘭特在上半場三分球直到出手第4次才投進，正是美國隊頻頻打鐵的縮影，全隊上半場三分球是17投4中，一路非常辛苦地跟在西班牙後面追比數。 美聯社

西班牙畢竟經驗豐富，在先發陣容禁區打不開預設的效果下，只打了將近五分鐘就迅速走馬換將，企圖改變化學效應。西班牙在靈魂人物魯比歐帶領之下，他首節就攻下13分，率領西班牙在第一節尾聲，反將球賽節奏拉回來，後來居上以21比19結束第一節。

西班牙很明顯的優勢在於加索兄弟加上厄南高梅茲(Willy Hernangomez)，甚至克拉夫(Victor Claver)的內線輪值。但是第一節球賽節奏算被美國帶著打，主要是靠著魯比歐出色的個人演出來和美國抗衡。

美國隊在上半場表現有些低迷，總教練波波維奇急著在場邊提醒球員。 美聯社

上半場西班牙掌握內線優勢 美國打得十分辛苦

不過次節西班牙第二陣容上來後完全反轉，西班牙打出他們應有的戰術設定與禁區優勢也逐漸發酵。美國強大的長程砲火是他們預賽連兩場大幅致勝的關鍵，團隊接連砍進19、20記三分球，三分球出手占全隊投籃出手比例上，對伊朗51%，對捷克更是高達57%。

當美國隊準起來，打順的時候誰都攔不住。反之當命中率下滑或者雙方陷入焦土戰的時候，美國陣地戰效率低，並且沒有籃板優勢就無法打出最喜歡的轉換快攻。正如這場對上西班牙，美國隊第二節遇到搶投三分球的一波亂流，命中率不佳外，也搶不到籃板，前兩節三分球命中率低落，共17投4中。

反觀厄南高梅茲和克拉夫連續的進攻籃板，封阻，二波得分，造成美國很大的麻煩。上半場雙方的籃板球已有29比18的差距，並且西班牙賞給美國6記麻辣鍋。西班牙內線逐漸發揮優勢後，內外也有更多合作的連結，羅德里奎茲(Sergio Rodriguez)次節中後段包含兩記三分球的命中，也在半場貢獻10分。

西班牙替補中鋒厄南戈梅茲(左)上半場上場短短8分鐘就送出3個火鍋，並搶下6籃板、攻下11分，他在第二節的一陣發威實在太恐怖，搞到美國隊陣腳大亂，連強悍的前鋒泰托姆(中)對他也不敢硬碰。 美聯社

美國隊太依賴三分線出手、轉換快攻取分，美國隊如果無法作出窒息式的壓迫防守去帶動進攻，節奏帶不出來的情形下，幾乎沒有半場陣地戰的美國隊就會很危險。

所幸，第二節末段美國在暫停之後適時止血，進攻策略改多做靠近籃框的切入攻擊，里拉德(Damian Lillard)、拉文(Zach Lavine)都有突破得分的鏡頭。杜蘭特也將進攻責任攬在自己身上，前兩節攻下15分，跳出來幫助美國在中場結束戰成43平手。

下半場杜蘭特開啟死神模式 率隊突破西班牙防線

易籃再戰，美國面對西班牙禁區的防守也改採包夾與站前防守策略，去阻止西班牙的內外連線。球隊禁區換上阿德巴約(Bam Adebayo)後，也積極的卡位拼搶，回防跑快攻，甚至擋拆跟進後的跳投或者中路分球到外線做投射。美國隊下半場願意以防守加壓做起，一兩次轉換快攻得手，很快將球隊氣勢給打起來。

三節結束美國隊以69比63領先的關鍵，無疑是杜蘭特開啟死神模式的進攻，連續三記三分球，穩住美國隊下半場開局氣勢，三節杜蘭特就進帳了25分。

西班牙中鋒加索(前)與美國隊中鋒格林(後)在籃下激烈地爭搶籃板，美國隊全場籃板比西班牙少10個，同時還被蓋了7次火鍋，靠著驚人的14次抄截才彌補回來。 美聯社

搭配球隊的壓迫防守有成與傳導組織的變化性增加，美國隊射手群能舒服出手機會多了，單節命中6記三分球，命中率也從前兩節僅23%提升到36%，而至比賽終了，美國總計命中13顆三分球，命中率拉升到41%。

美國隊從第三節中段起一舉將比分擴大到雙位數，雖然西班牙再次靠著魯比歐的遠投近切努力將比分縮小，甚至第四節替補上來的羅德里奎茲都持續發揮。但美國下半場克服居於弱勢的籃板保護，沒有讓失血擴大，積極的卡位，縮小防守圈的多人爭搶，也是另一項美國隊有所改進的環節。

進入決勝節，切入、外線都已經打開，甚至有小組合作的美國隊在進攻端真的很難阻擋，泰托姆(Jayson Tatum)、布克(Devin Booker)接連挺身而出，始終將美國領先優勢維持在八到十分左右。西班牙即便改採機動性較高的陣容，也無法以速度戰跟上美國喜歡的節奏。

西班牙半場系統戰的配合一消失後，球隊攻勢零碎，只能靠魯比歐超水準的進攻表現力挽狂瀾，即便他拚盡全力砍下38分4籃板2助攻，但依舊無法與比賽時間賽跑。

西班牙控衛魯比歐(中)在第一節手感極佳攻下13分，殺得美國隊有些措手不及，在第四節又連續切入得分狂吃布克、杜蘭特如入無人之地，可惜隊友不太給力。總計他20投13中，攻下全場最高的38分。 美聯社

最後兩分鐘，美國隊穩紮穩打地維持雙位數領先消化完時間，終場就以95比81擊敗西班牙，將奧運奪牌常勝軍西班牙掃地出門。

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