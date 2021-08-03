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「群島之子」征奧運！李洋、陳念琴給台灣人的啟示

馬術／東奧最勇阿伯 62歲好手奪牌創紀錄想戰2032

中央社 / 東京3日綜合外電報導
澳洲62歲馬術好手霍伊昨天在東京奧運三項賽團體賽和個人賽接連勇奪銀牌和銅牌，成為自1968年以來最年長的奧運獎牌得主。霍伊賽後表示，希望能繼續征戰到2032年布里斯本奧運。 路透社
澳洲62歲馬術好手霍伊昨天在東京奧運三項賽團體賽和個人賽接連勇奪銀牌和銅牌，成為自1968年以來最年長的奧運獎牌得主。霍伊賽後表示，希望能繼續征戰到2032年布里斯本奧運。 路透社

澳洲62歲馬術好手霍伊昨天在東京奧運三項賽團體賽和個人賽接連勇奪銀牌和銅牌，成為自1968年以來最年長的奧運獎牌得主。霍伊賽後表示，希望能繼續征戰到2032年布里斯本奧運。

澳洲廣播公司（ABC）網站報導，這是霍伊（Andrew Hoy）第8度參加奧運比賽，成為澳洲年紀最大的奧運獎牌得主。霍伊第一次參與奧運是在1984年洛杉磯奧運，當時年僅25歲。

霍伊如今共有6面奧運獎牌，除了昨天的銀牌和銅牌外，還有1992、1996與2000年奧運團體賽3面金牌，以及2000年雪梨奧運的個人賽銀牌。

法新社報導，霍伊表示：「我真的很感恩大家還能談論我有多大年紀，因為我過去開始這項運動時，總是很自豪自己是團隊中最年輕的人。」

霍伊說：「大家在選手村遇到我時會說『嗨，你是做什麼工作？你是官員嗎？』而我會說『哎呀，我是選手』。」

霍伊可還沒「老」到足以打破瑞士帆船好手諾弗拉茲（Louis Noverraz）保有的最年長得牌紀錄，諾弗拉茲在1968年墨西哥市奧運以66歲之齡拿下銀牌。

霍伊上次出戰奧運是2012年倫敦奧運，他說希望自己可以繼續征戰到2032年布里斯本奧運。

曾在1996年亞特蘭大奧運開幕式擔任澳洲掌旗官的他說：「我已經放眼2032布里斯本（奧運）。」

東奧焦點選手 2020東京奧運

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