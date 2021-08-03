新日本體操女王撞臉蔡依林 嬌小可愛村上茉愛奪銅網友大好評
新體操日本女王出爐，24歲的村上茉愛在東京奧運女子自由體操項目摘銅，贏得日本首面女子體操個人獎牌，更重要的是，她的美貌跟台灣天后蔡依林有幾分相似。
有日本新「體操女王」之稱的村上茉愛，上周已先出戰女子個人全能，雖只獲第5，卻已是日本史上最佳成績。
這位24歲女生今日轉戰自由體操，獲評判給予14.166分，結果跟俄羅斯奧委會選手並列第三，共同奪得銅牌。這面獎牌亦是日本首面女子體操個人項目獎牌；而日本上次在女子體操奪牌，已是1964年的團體賽銅牌。
賽後村上茉愛拿起銅牌，向鏡頭展現甜美笑容，配以一把短髮，有網友隨即留言，指他跟台灣「天后」蔡依林有幾分相似。而日本網友看見村上茉愛與同得銅牌的俄羅斯選手美妮高娃（Angelina Melnikova），互相頒發花束，大讚二人「可愛」、「天使？」。
這位體操界蔡依林出生於神奈川縣北部的相模原市，兩歲時已受母親影響接受體操訓練，2012年轉戰成人賽，於個人全能項目只排全日本第11，因此無緣入選奧運代表隊。直至上屆奧運，村上茉愛雖能參賽，卻均在個人全能及自由體操位列中游，也未能協助女團贏得獎牌。
不過隨後她大爆發，2017年於世錦賽自由體操項目奪冠，成先後4度成為全日本個人全能冠軍，今屆終一嚐踏上奧運頒獎台的滋味。
「第一次在世錦賽獲得金牌時，我感覺非常新鮮，認為沒有比這更高興的了情。奧運當然跟世錦賽不一樣，我終於可被稱為奧運獎牌得主了。」
第3名對村上茉愛來說，已經很滿足。小妮子身高雖只有1.48米，充滿力量及美態的動作卻能收服評判及觀眾，背後全是苦功。
「堅持一分鐘就結束了，這麼想的話，一點都不會覺得辛苦。玩體操之後，我哭的次數要比笑得次數多很多，但能夠堅持到現在，也獲得成績，非常欣慰。」
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文章授權轉載自《香港01》
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