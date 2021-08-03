羽球／會流利中文 打敗諶龍的丹麥球手安賽龍是中國通？

在2日晚上舉行的羽毛球男單決賽，丹麥的安賽龍（Viktor Axelsen）以21：15及21：12擊敗衛冕的中國球手諶龍奪金。他成為25年來首位丹麥羽毛球奧運金牌得主，賽後哭成淚人。

令網友關注的是安賽龍是一名「中國通」，不僅有中文名，還能說一口流利的普通話。

在東京奧運羽毛球男單決賽，安賽龍擊敗衛冕的中國球手諶龍奪金。 路透社

《上觀新聞》報道指，在少年時代，安賽龍時常觀看林丹的比賽，而多次與中國選手同台競技的經歷也讓他深感對方實力強大。但是中文對他來說又是如此難以理解，使他不禁產生好奇。於是安賽龍19歲起開始學習中文，甚至專門請了老師幫助自己提高中文能力。

其後安賽龍覺得自己的本名「Viktor」翻譯成中文「維克托」很彆扭，特意讓自己的中文老師起了如今的名字「安賽龍」。「安」是取自他姓氏「Axelsen」的相近發音，而「賽龍」則含有戰勝王者之意。

在東京奧運羽毛球男單決賽，安賽龍擊敗衛冕的中國球手諶龍奪金。 路透社

安賽龍學習中文多年，更曾表示「我特別喜歡中國，這裡是我的第二故鄉。每次來中國比賽就像回到自己的家鄉一樣」。安賽龍並會在中國傳統節日專門發微博祝福，又與中國球迷直播連線，還會和中國粉絲探討如何學中文。粉絲們則親切地叫他「龍龍」。

在去年10月，與安賽龍相戀九年的女友誕下一女。他為女兒起了中文名「安維佳」，小名「維維」。

在東京奧運羽毛球男單決賽，安賽龍擊敗衛冕的中國球手諶龍奪金。 路透社

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文章授權轉載自《香港01》

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