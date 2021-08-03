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體操／地板雖無緣獎牌 巴西安德拉德已改寫歷史

中央社 / 聖保羅2日專電
東京奧運體操女子跳馬金牌得主、巴西選手安德拉德（Rebeca Andrade）2日在地板項目決賽排名第五，無緣獎牌，但她已為巴西創下空前紀錄，寫下歷史新猷。 路透社
東京奧運體操女子跳馬金牌得主、巴西選手安德拉德（Rebeca Andrade）2日在地板項目決賽排名第五，無緣獎牌，但她已為巴西創下空前紀錄，寫下歷史新猷。 路透社

東京奧運體操女子跳馬金牌得主、巴西選手安德拉德（Rebeca Andrade）2日在地板項目決賽排名第五，無緣獎牌，但她已為巴西創下空前紀錄，寫下歷史新猷。

雖然沒有再登上領獎台，安德拉德以歷史性的參與，並結束她在東京奧運的比賽，克服了傷病，為巴西贏得兩面史無前例的獎牌，並在體操運動的世界排名中名列前茅。

22歲的安德拉德在歷經三次膝蓋手術，2016里約奧運被迫待在家裡後，在東京奧運進入三個項目的決賽，成為巴西第一位競技體操奧運獎牌得主，同時也是第一位在單屆奧運會上獲得兩面獎牌的女性，一面個人全能銀牌，另一面跳馬金牌。

安德拉德的母親羅莎‧桑托斯（Rosa dos Santos）在地板項目決賽結束後說：「第五名已經很好了。雖然安德拉德今天沒有登上領獎台，對我來說沒有任何改變，就算她沒有在奧運獲得任何獎牌，我也以身為安德拉德的母親感到非常自豪，因為我知道她為了參加東京奧運有多努力。」

根據巴西奧委會，安德拉德結束在日本的訪問後，將搭機返回巴西。羅莎說，她和安德拉德每天都在線上通訊，安德拉德可能直飛里約熱內盧，而羅莎也想去給女兒一個擁抱，告訴安德拉德她的母親和兄弟姊妹是多麼自豪。

安德拉德從4歲開始接觸體操，參加瓜魯柳斯市政府的一項體育社教計畫，因表現傑出，被稱為「瓜魯柳斯的小黛安妮」（Daianinha de Guarulhos）。

安德拉德的第一位教練安鳩斯（Mônica dos Anjos）回憶2005年初見安德拉德的情景：當安鳩斯第一眼看到安德拉德就說：「聖母瑪利亞！她的體型非常適合體操！」待小安德拉德翻個筋斗後，安鳩斯更驚呼：「我的上帝！我們這裡來了一位未來的黛安妮‧桑托斯（Daiane dos Santos）了！」

黛安妮‧桑托斯是巴西著名女子體操選手，是2003年至2006年世界錦標賽9面金牌得主。

安德拉德9歲時即離開家人，被現任教練帶往古里提巴（Curitiba）競技體操中心接受訓練，之後加入里約熱內盧職業體操隊至今。

東奧國際戰情 2020東京奧運

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