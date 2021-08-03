體操／曾因傷放棄選手夢 韓跳馬神童擊敗偶像奪金

在高中時一度因椎間盤破裂放棄體操夢的韓國選手申在煥，今天在東京奧運男子跳馬決賽中，超越他視作偶像的「跳馬皇帝」梁鶴善，拿下韓國體操史上第2面奧運金牌。

今年23歲的申在煥從11歲開始練體操，受到2012年倫敦奧運男子跳馬金牌得主梁鶴善的影響而決定主攻跳馬，在韓國被封為「跳馬神童」。

申在煥與梁鶴善在本屆東奧跳馬項目中同場競技，雖然年底將滿29歲的梁鶴善因痼疾而減少訓練量，但韓國媒體大多仍看好他在本屆賽事表現。沒想到最後由後起之秀申在煥以第一跳完成難度6.0動作，力壓平均分同為14.783分的俄羅斯選手阿布里亞金（Denis Ablyazin），奪得金牌。

韓聯社等多家韓媒第一時間都以「驚喜」形容申在煥這次勝利。實際上，申在煥從2018年至2020年在各項跳馬賽事表現穩定，在國際體操總會（FIG）跳馬項目世界排名第一，因此獲得國際體操總會給予的東奧跳馬項目參賽權，是韓國本屆唯一不需經國家代表選拔就能參賽的男子體操選手。

初登奧運賽場就風光拿下金牌的申在煥，在高中時期曾因跳馬落地的衝擊導致椎間盤破裂，甚至一度連行走都很困難，接受手術後醫生建議不要再練體操，但申在煥最終還是無法放棄，利用重訓復健脊椎，才得以重回體操場上。

申在煥在準備東奧期間遇見了他的偶像，因傷缺席2016年奧運的梁鶴善。申在煥因在選手村常跟在梁鶴善左右而被稱為「梁鶴善向日葵」，大前輩梁鶴善也不吝與後備分享經驗。申在煥在奪牌後受訪特別感謝梁鶴善，尊稱他為「師父」，「多虧了（鶴善）哥，我才能拿到金牌」。

不僅有韓國體操史上第一位奧運金牌得主指導，申在煥在本次賽中使用了第一位為韓國體操界奪得奧運獎牌的前國手呂洪哲的獨創技術。曾在1996年亞特蘭大奧運中拿下男子跳馬銀牌的呂洪哲今天對此表示感謝，直呼「好羨慕他贏得我沒能拿到的金牌」。

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