田徑／荷蘭哈山5000公尺摘金 朝奧運3冠夢邁進
荷蘭長跑選手哈山（Sifan Hassan）今天在東京奧運田徑女子5000公尺決賽的最後一圈全速飛衝，最終以14分36秒79拿下金牌，朝奪下空前奧運3冠王頭銜的夢想邁進。
生於衣索比亞的哈山在本屆奧運除了參加5000和1萬公尺項目，今天上午也以小組第一的資格在1500公尺預賽晉級，她當時跌了一大跤，但隨即爬起，場內稀疏的群眾都倒吸一口氣，最終以4分5秒17取得小組第一。
在今天5000公尺決賽中，賽道因稍早降下大雨而微濕。哈山在奪金後告訴記者：「我不敢相信！」
「我今天上午已經用光所有氣力，感覺有點累。我無法相信發生了什麼事，絆倒那時太恐怖了。」
「我之後感覺很糟，絕不認為我會是奧運冠軍。」
在傍晚的決賽中，哈山持續等待時機到最後一圈，接著從領先群脫穎而出。她把自己的奧運首金歸功於咖啡因。
哈山說：「這是很棒的一天。在我跌倒必須跳起來那時，我覺得自己用掉好多力氣。我無法相信雙腿的感覺，所有力量彷彿都離開了我。」
「在這場比賽前我什麼都不管。我好累。沒有咖啡我成不了奧運冠軍。」
世錦賽雙金暨里約奧運銀牌得主、肯亞選手奧比里（Hellen Obiri）以14分38秒36再度鍍銀。衣索比亞選手特塞蓋（Gudaf Tsegay）則以14分38秒87拿下銅牌。
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