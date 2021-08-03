田徑／荷蘭哈山5000公尺摘金 朝奧運3冠夢邁進

中央社 / 東京2日綜合外電報導
荷蘭長跑選手哈山。 法新社
荷蘭長跑選手哈山。 法新社

荷蘭長跑選手哈山（Sifan Hassan）今天在東京奧運田徑女子5000公尺決賽的最後一圈全速飛衝，最終以14分36秒79拿下金牌，朝奪下空前奧運3冠王頭銜的夢想邁進。

生於衣索比亞的哈山在本屆奧運除了參加5000和1萬公尺項目，今天上午也以小組第一的資格在1500公尺預賽晉級，她當時跌了一大跤，但隨即爬起，場內稀疏的群眾都倒吸一口氣，最終以4分5秒17取得小組第一。

在今天5000公尺決賽中，賽道因稍早降下大雨而微濕。哈山在奪金後告訴記者：「我不敢相信！」

「我今天上午已經用光所有氣力，感覺有點累。我無法相信發生了什麼事，絆倒那時太恐怖了。」

「我之後感覺很糟，絕不認為我會是奧運冠軍。」

在傍晚的決賽中，哈山持續等待時機到最後一圈，接著從領先群脫穎而出。她把自己的奧運首金歸功於咖啡因。

哈山說：「這是很棒的一天。在我跌倒必須跳起來那時，我覺得自己用掉好多力氣。我無法相信雙腿的感覺，所有力量彷彿都離開了我。」

「在這場比賽前我什麼都不管。我好累。沒有咖啡我成不了奧運冠軍。」

世錦賽雙金暨里約奧運銀牌得主、肯亞選手奧比里（Hellen Obiri）以14分38秒36再度鍍銀。衣索比亞選手特塞蓋（Gudaf Tsegay）則以14分38秒87拿下銅牌。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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