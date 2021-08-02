田徑／白俄選手受壓迫求外援 獲波蘭核發人道簽證

白俄羅斯奧運選手齊瑪諾斯卡雅昨天說自己被國家代表隊強迫先行返國，她在對外求助後進入波蘭駐日大使館。波蘭副外長普希達克茲表示，政府已核發人道主義簽證給齊瑪諾斯卡雅。

普希達克茲（Marcin Przydacz）在推特寫道，齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）「在東京與波蘭外交官直接接觸，她已拿到人道主義簽證。波蘭將採取一切必要行動來協助她繼續自己的運動生涯」。

波蘭電視頻道TVN24報導，普希達克茲表示，齊瑪諾斯卡雅因自身處境「非常艱難」而向波蘭求援，現在她安全待在波蘭駐東京大使館。他還說，對於因為政治理由希望離開或不想返回母國的白俄羅斯公民，波蘭會提供支援。

根據波蘭媒體，數名外交部官員說，他們預期齊瑪諾斯卡雅本週就會前往波蘭。

美國駐白俄羅斯大使費雪（Julie Fisher）今天也說，波蘭與日本協助齊瑪諾斯卡雅，避開白俄強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）政府羞辱和抹黑她的企圖。

人在波蘭首都華沙（Warsaw）的白俄反對派政治人物拉圖什科（Pavel Latushko）則表示，在白俄羅斯運動員團結基金會（Belarusian Athletes' SolidarityFoundation）協助下，齊瑪諾斯卡雅的丈夫目前人在烏克蘭首都基輔（Kiev），之後將赴波蘭與妻子團聚。

24歲的齊瑪諾斯卡雅表示，她批評白俄羅斯體育總會未先告知，就要她參加奧運接力項目之後，白俄代表隊職員就試圖讓她離開日本。

她之前在Instagram寫道：「我們偉大的老闆總替我們決定一切。」現在這則貼文已經移除。

齊瑪諾斯卡雅後來在另一篇Instagram貼文寫道，如果能「事先得知此事、聽到有人解釋狀況，問我能不能跑400公尺，我反應就不會這麼激烈」。

「但他們在背後替我決定所有事情。」

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