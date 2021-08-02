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桌球／0比3不敵地主日本隊 中華桌球女團8強止步

桌球／奪金卻遭網路霸凌 水谷隼表示將反擊

中央社 / 東京2日綜合外電報導
日本水谷隼之前與伊藤美誠(左)奪下混雙金牌，卻收到不少批評。 路透
日本水谷隼之前與伊藤美誠(左)奪下混雙金牌，卻收到不少批評。 路透

日本桌球選手水谷隼與伊藤美誠上週在東京奧運混雙決賽，驚險擊敗中國強敵，拿下日本首面桌球奧運金牌，卻在社群網站遭到言語攻擊。他今天再度表態，將起身對抗網路霸凌。

路透社報導，32歲的水谷隼奪金後，雖在社群媒體上喜獲來自四面八方的祝賀，但也收到死亡威脅和言語霸凌。這些人認為水谷隼與伊藤美誠犯規，且他並未拿出最佳表現。

水谷隼今天在桌球男子團體賽幫助日本擊敗澳洲後告訴記者，自己在過去還曾被叫做「大嘴巴」，他說：「我想，比起其他選手，我應該對網路霸凌更為免疫，但是我們絕對不該容忍這種事情發生。」

水谷隼在奪金數日後曾在推特發文說，自己收到許多私訊，叫他「去死」，現在該則推文已被刪除。

水谷隼在7月31日分享影片，裡面是匿名網友傳給他的一長串霸凌訊息。他表示：「我會聯繫所有相關單位，採取適當措施。」他並表示，已經將惡意訊息截圖存證。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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