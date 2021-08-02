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桌球／0比3不敵地主日本隊 中華桌球女團8強止步

游泳／英國蛙王直言壓力大 奧運後將暫別泳池調養心理

中央社 / 東京2日綜合外電報導
比提。 路透
比提。 路透

英國蛙王比提（Adam Peaty）今天加入其他頂尖運動員的行列，宣布將休假調養心理健康，並說「壓力真的很大」。

26歲的比提在東京奧運蟬聯男子100公尺蛙式金牌，同時拿下男女400公尺混合式接力金牌，以及男子400公尺混合式接力銀牌。

比提決定要暫別泳池，同時提到讓美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）退賽，以及英格蘭板球選手史托克斯（Ben Stokes）宣布無期限休息的運動員心理健康問題。

24歲的4面奧運金牌得主拜爾絲，在東京奧運因為心理健康問題退出多場比賽。

比提今天在推特發文說：「這不是一般的工作。」他並表示在做出決定後，收到了許多負面評論。「壓力真的很大，金錢買不到快樂。」

他說：「我決定休假，因為在我記憶所及，我一直非常努力。我平均每年僅休息2星期，過去7年都是如此。不幸的是，外頭總有人自以為比你還了解你自己。」

比提有可能錯過即將到來的國際游泳聯盟（ISL）賽事，轉而集中於明年的繁忙行程，包括世錦賽、歐洲游泳錦標賽以及大英國協運動會。

比提在接受英國 「每日電訊報」（DailyTelegraph）訪問時說：「未來3年將會有很大的耗損，下一季有3大錦標賽，你們會看到不斷有人脫隊，從國際游泳聯盟賽事、世界杯，一路到巴黎（2024年奧運）。」

他說：「你們看到現在各種運動項目都出現這種現象，看到拜爾絲，看到史托克斯。心理健康很重要，菁英級別的選手必須取得平衡。」

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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