棒球／甲斐神來一棒打退美國 日韓再度宿命對決

日本重演在首戰打敗多明尼加的劇本，整場落後卻在9局下半追平比數，10局上守住突破僵局1分未失，10局下半靠著甲斐拓也的外野安打，再度向對手說莎喲那啦！

這場比賽雙方的先發由大聯盟78勝的田中將大，對上光芒農場排名第5的新秀巴茲（Shane Baz），誰會想到2名先發投手都投不滿4局就雙雙退場，田中雖然在3又2/3局中投出了6次三振，但也被打出6支安打丟掉3分，讓球隊反而陷入落後的狀態，明年回美國之路越來越迷茫。

日本隊先發投手田中將大在四局上遇到大亂流狂失3分，總計3.2局投球被打6支安打，投出6次三振。 美聯社

日本在4局下展開反攻，坂本勇人打出個人單場第3支安打，幫助球隊追平比數，不過日本教練團卻在5局派上首戰被多明尼加左打群打退場的青柳晃洋，結果青柳這次又被美國的第4棒左打卡薩斯（Triston Casas）擊出3分砲，1局的投球就被打出5支安打丟掉3分，是日本落後近整場最主要的關鍵。

既然知道這局有可能會遇上3名左打者，卻不讓在前一局接替田中，只用了1球就解決掉1人次，之前也完全沒有出場過的左投岩崎優續投，而換上已經有過失敗經驗的青柳，果不其然又是同樣的慘痛結局，即使日本的教練團在之後仍堅持這種調度，青柳自己恐怕也已經信心全失了。

美國隊一壘手卡薩斯在七局上半擊出一支二壘安打，他在五局上半的3分砲幫助美國隊取得6：3領先。 美聯社

扣除田中及青柳，日本之後上場的投手表現得其實都不錯，尤其是剛傷癒復出，在一軍最近一場先發又被打爆，前兩場也都沒上場的千賀滉大，他這場比賽投了2局，面對8名打者只被打出1支安打，還投出5次三振，球速及變化球都已找回感覺，是日本隊這場比賽最大的收穫，但這也讓人不禁疑惑，既然千賀能投，為何教練團選擇先讓青柳上來投，導致不好的結果發生。

美國隊先發投手貝茲2.2局投球被打5支安打、並送出3次保送，失掉2分後退場。 美聯社

橫濱主場投手山崎康晃在第8局上來，用了10顆球輕鬆投完1局；第9局令人意外地換上了大野雄大，大野被認為是日本隊先發輪值之一，讓他上來投也意味著日本後天的比賽就是山本由伸先發了，雖然他一上來就投出觸身球，不過之後也讓對手打出雙殺打，再用三振解決這局：守護神栗林良吏在突破僵局制的10局上半登板，神奇地1分未失，也給了日本在10局下半再見的機會，是這場比賽能獲勝的大功臣。

日本這場比賽打出11支安打，坂本勇人是全隊打出最多支安打的打者，不過3支安打都出現在比賽前半段，在球隊需要追分的後兩個打席都被三振；中心棒次3到6棒今天都有安打出現，吉田正尚及柳田悠岐都有單場2安的表現，前兩場打完打擊率還是0的第4棒鈴木誠也，安打也終於在這場比賽開張，他在5局打出陽春全壘打，雖然在其他幾次打席仍有跟不上球速以及擊球點掌握不佳等狀況，打擊手感看起來還要調整，不過他還是有穩定的選球功力，這也幫助日本在9局追平了比數。

日本隊第二棒坂本勇人在三局下藉隊友安打從二壘跑回兩隊的第一分。他今天5打數有3支安打，其中2支都是二壘安打。 美聯社

本場比賽沒有先發的甲斐拓也，比賽後半段上場接補，他在10局下半二、三壘有隊友的狀況下，打出外野深遠再見安打，繼前一場猛打賞之後，至今3場出賽，8個打數打出5支安打，打擊率高達5成，且連3場有打點，是日本能3連勝的最大英雄，這支再見安打也讓日韓這兩個過去幾年在國際賽結下許多恩怨情仇的宿敵，將在4日晚間6點再度對決。

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