田徑／白俄奧運選手被逼回國 傳將向波蘭尋求庇護

日本官員表示，聲稱代表隊強迫她先行返國的白俄羅斯奧運運動員齊瑪諾斯卡雅，在獲得保護的情況下度過了一夜，後續可能尋求庇護。路透社報導她今天已進入波蘭駐東京大使館。

一名與她聯繫的旅日白俄僑民說，24歲短跑女將齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）將向波蘭尋求庇護。

齊瑪諾斯卡雅在當地時間下午5時左右乘坐一輛銀色廂型車來到使館前。她帶著官方代表隊行李箱下車後，先向兩名官員打過招呼，接著踏入波蘭使館。

波蘭和捷克稍早都已公開表示願意協助齊瑪諾斯卡雅。

東奧日前舉行女子200公尺預賽時，齊瑪諾斯卡雅並未站上賽道，錯過了參加東京奧運的機會。

日本政府發言人加藤勝信則表示，有關當局得知齊瑪諾斯卡雅已經「表達尋求庇護的意願」。但加藤勝信並未提供更多相關細節。

國際奧林匹克委員會（IOC）表示，齊瑪諾斯卡雅1日向2020東京奧運官方尋求保護，以避免坐上飛機，之後在機場旅館過了一夜。

國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）今天說：「國際奧會和2020東京奧運（官方），昨天已經親自和白俄羅斯運動員齊瑪諾斯卡雅談過。」

他補充說：「她向我們保證自己感覺是安全的，她在安全的情況下，在機場旅館過了一夜。」

有報導指出，她正尋求庇護，可能的地點是在歐洲。亞當斯說表示，國際奧會「今天會再與她談談，以瞭解她想追求的是什麼，而對於她的決定，我們也將給予支持」。

他也表示聯合國難民署（UNHCR）也參與了此案。

日本警方和在東京的相關單位婉拒對此事發表評論。聯合國難民署的東京辦公室也未立即對此事置評。加藤勝信告訴記者，齊瑪諾斯卡雅已與國際奧會、2020東京奧運組委會，及「其他相關單位」談過下一步的行動。

他說，日本政府將繼續與有關單位密切合作，並將採取適當的措施；日本會「依法」處理此案。

俄羅斯新聞社（RIA）報導，白俄羅斯駐東京大使館已向日本當局正式要求提供齊瑪諾斯卡雅的資訊。

被逼回國恐入獄 白俄東奧選手進波蘭駐日大使館

原定參加今天東京奧運女子200公尺短跑預賽的白俄羅斯運動員齊瑪諾斯卡雅，昨天說遭國家代表隊強迫先行返國，但她曾說擔心返國可能會入獄，今天下午已進入波蘭駐日大使館。

日本TBS報導，24歲的齊瑪諾斯卡雅（KrystsinaTsimanouskaya）到東京就是為了參加東奧女子200公尺短跑賽事。她昨天說遭國家代表隊強行帶至東京羽田機場，要她退出東奧返國。原本她預定今天上午出場參加預賽，但未現身。

她說：「我要向國際奧林匹克委員會（IOC）請求協助，我受到壓力，他們想強制我返國。」

齊瑪諾斯卡雅批評白俄羅斯體育總會未先告知，就要她參加她沒參加過的奧運接力項目。她在社群網站寫下批評的言詞後，白俄代表隊教練下令她返國。

齊瑪諾斯卡雅昨天在東京羽田機場尋求日本警方的保護，但白俄奧林匹克委員會宣稱她是因為「情緒與精神狀態」問題，依照醫囑離開東奧。

白俄羅斯反體制派的在野黨政治人物表示，是總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）個人的決定要齊瑪諾斯卡雅返國。

魯卡申柯先前批評白俄代表團在這次東奧的成績不振。白俄羅斯體育媒體指出，齊瑪諾斯卡雅曾不安地說，如果返國，可能被迫入獄。

齊瑪諾斯卡雅今天下午進到位於東京的波蘭駐日大使館。波蘭副外長於日本時間今天上午在社群網站發文：「波蘭準備好可以協助齊瑪諾斯卡雅。」

日媒指出，齊瑪諾斯卡雅很可能是在波蘭駐日大使館協商有關請求庇護一事。

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