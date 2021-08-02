田徑／女子長跑大熱門哈山預賽摔跤 爬起飛衝仍獲第一

荷蘭長跑選手哈山（Sifan Hassan）今天在女子1500公尺預賽跌了一大跤，但隨即爬起，很快追上對手，以小組第一取得晉級資格，依舊可以朝奪下空前奧運3冠王頭銜的夢想邁進。

28歲、出生於衣索比亞的哈山是1500公尺與1萬公尺長跑世界冠軍，但她今天在1500公尺預賽最後一圈時，被跌倒橫在前方的肯亞選手傑比托克（EdinahJebitok）絆了一下，跟著倒地。

場內稀疏的群眾都倒吸一口氣，難以置信哈山奪得1500、5000與1萬公尺長跑3冠王的希望就此粉碎。

不過，哈山很快站穩腳步，繼續衝刺，追上領先群。她需要跑出前6名的成績才能自動晉級準決賽，她奮力猛追，最終以4分5秒17取得小組第一。

哈山的表現讓跑完前一組預賽，在旁觀看的美國選手麥吉（Cory McGee）等一眾競爭對手替她鼓掌。

同樣晉級的麥吉說：「這太了不起了，能夠爬起來，專注於比賽，然後得到第一，真的很了不起。」

19歲的傑比托克取得小組第12名，她對此感到非常「絕望」，但她以被絆倒為由提出申訴後，獲准參加4日的準決賽。

哈山最大競爭對手，可能是27歲的肯亞選手基皮耶貢（Faith Kipyegon），她在小組預賽跑出4分1秒40成績。

她說：「我對自己的表現很滿意。我不會去在意哈山，只會專注於我的比賽，希望最終能在決賽碰頭。」

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