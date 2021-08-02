體操／韓國女將跳馬奪牌 實現國手父親11年前預言

19歲的韓國小將呂書晶1日晚間在東京奧運女子跳馬決賽中，以14.133平均分拿下銅牌，成為首位贏得奧運獎牌的韓國女子體操選手，也實現前國手父親在11年前受訪時的預言。

呂書晶（或譯呂瑞靜）的父親呂洪哲曾在1996年代表韓國出戰亞特蘭大奧運，拿下男子跳馬銀牌。呂洪哲在2010年帶著一家大小上節目受訪時笑說，小女兒呂書晶是2002年2月20日2時15分出生的，「跟2很有緣份」，希望她能在2020年奧運中奪牌。

中央日報引用當時節目截圖報導，當時年僅8歲、剛踏入體操世界的呂書晶說：「希望能成為優秀的國家代表，拿到很多獎牌。」

11年後，呂書晶真如父親預言代表韓國站上奧運賽場，並成功拿下韓國女子體操選手的首面奧運獎牌，也是韓國第10面奧運體操獎牌。在女兒奪下獎牌同時，擔任KBS電視台體操轉播解說員的呂洪哲忍不住喜悅，在直播中緊握雙拳大喊：「銅牌！」

呂書晶這次在第一輪比賽中獲得15.333分的高分，但第二輪掉至14.133分，輸給15.083分的巴西選手安德拉德（Rebeca Andrade）及14.916分的美國選手史肯納（Mykayla Skinne）。

韓國總統文在寅今天也在推特上祝賀呂書晶，稱讚她在比賽中以「堅強意志力與卓越本領完成最高難度的技術，非常帥氣」。文在寅也提及呂洪哲在1996年奧運跳馬項目奪銀的紀錄，「恭喜奧運獎牌得主父女檔誕生」。

呂書晶身為前體操國手的女兒，首次出戰亞洲盃賽事便在跳馬項目一舉奪金，是深受期待的女子體操選手。呂書晶在這次賽後受訪坦言，父親帶來的光環給了她很多壓力，「現在想認真做好準備，想贏過爸爸」。

呂洪哲則為女兒寫下的新紀錄感到與有榮焉，表示「現在想被叫做『呂書晶的爸爸』」。

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