棒球／稻葉需減少離譜調度 歷史地位才能超越王貞治

奧運進入最後一週的賽程，除了台灣選手有參加的運動之外，進入複賽賽程的棒球，應該是台灣球迷的另一項觀戰重點，地主日本在以分組第一進入複賽後，遇到的對手都不好對付，最終的結果不但關乎日本能否在棒球成為奧運正式項目後首度奪金，也會讓稻葉篤紀個人的監督生涯再記下一筆輝煌的紀錄。

目前棒球的國際一級賽事，分別有由大聯盟主導的世界棒球經典賽(WBC)、世界棒壘球總會（WBSC）主辦的世界12強棒球賽以及奧林匹克運動會這3項，其中WBC的首屆是在2006年，接下來的3屆則於09、13及17年開打，原則是4年一次，但由於新冠肺炎疫情影響，預計在今年舉辦的賽事已暫延至23年；同樣也是4年一次的12強，則是在較晚的15年才開始，第2屆是在19年，當時預賽在台灣開打，是台灣最近一次的國際賽事熱潮，不過同樣也是因為疫情引起的連鎖反應，導致下一屆的23年有可能與WBC在同一年開打，因此比賽時間說不定也會做出調整。

至於奧運，棒球在1992年正式成為比賽項目，但自從08年後，連續2屆奧運都未被列入比賽項目內，直到這一屆東京奧運才又重回戰場，不過接下來的2024巴黎奧運又沒有棒球項目，也因此雖然也是4年一次，就這種不確定性來說，奪金的難度就略大於WBC及12強了。

日本在過去4屆的WBC中都有出賽，06年的首任監督由當時也是軟銀監督的王貞治擔任，日本在小組賽最後一場比賽輸給韓國，以分組第二晉級第二輪，日本在第二輪輸給了美國及韓國，最終在3隊都是1勝2敗的狀況下，驚險地以失分率晉級最終的準決賽，準決賽中再度遇到韓國，這次日本以6:0完封韓國，接著再擊退古巴，拿下首屆WBC的冠軍，但王貞治卻在這年7月因胃癌開刀休養，08年季後卸下監督一職。

王貞治(左)在06年帶領日本拿下首屆WBC冠軍，相信是日本球迷印象最深刻也最感動的一屆賽事。 擷圖自軟銀FB官方粉絲團

09年第2屆的WBC由前一年帶領巨人打進日本大賽的原辰德擔任，這一屆日本在小組賽及第二輪又兩度輸給韓國，不過在決賽兩隊再度碰上，這次日本把握機會贏了最關鍵的一戰，衛冕WBC冠軍成功；13年的WBC由山本浩二帶隊，因分處不同小組，韓國在小組賽又意外被淘汰，因此日韓兩國未再碰頭，日本最後在準決賽輸給波多黎各，止步四強，三連霸失敗。

13年10月由小久保裕紀擔任常設化後的首任日本代表隊(侍JAPAN)監督，他上任後的第一個國際大賽就是15年開始的12強，這屆賽事日本在小組賽中以5戰全勝之姿挺進下一輪，在準決賽中日韓再度宿命對決，日本在大谷翔平的好投下領先到第9局，不料在9局上半一舉被韓國攻下4分逆轉，終場以3:4落敗，只拿下第3名，出師不利，而且又是被宿敵逆轉的小久保，在這場比賽的調度直到17年第4屆WBC開打前仍是各界討論的焦點。

小久保裕紀在13年10月接下侍JAPAN監督一職，但在任職期間的12強及WBC都無法打進決賽，是日本隊戰績較不理想的監督。 擷圖自日本武士官方網站

17年的WBC，日本在第一輪及第二輪的6場比賽都是全勝過關，但在準決賽中以1分之差輸給美國，繼12強之後，小久保帶領的侍JAPAN再度無緣打進決賽，巧的是當年打下制勝分打點的兩名美國隊關鍵人物，現在都在日本，一名是打出2壘安打將跑者送到3壘的金斯勒（Ian Kinsler），他是這次奧運以色列代表隊成員，另一名打出滾地球送回跑者得分的是現效力於歐力士的瓊斯（Adam Jones），而小久保在這兩場國際賽事都爭冠失利的情形下，隨即也因合約到期而宣布退任。

2017年WBC打進美國致勝分，讓日本止步於四強的瓊斯，沒想到在幾年後，竟會到日本加盟歐力士。 擷圖自歐力士FB官方粉絲團

至於奧運，日本曾在1984年的棒球示範賽中拿下金牌，但在92年成為正式項目之後的5屆，最好的成績就是在96年的亞特蘭大奧運上，由社會人球隊監督川島勝司帶隊所拿到的銀牌，2000年開放職業球員參加後，也只在04年的雅典奧運上，由中畑清帶隊拿到銅牌，其他的兩屆都以第4名作收，當然上面提到，奧運從08年之後就沒有棒球，直到這屆才復活，可想而知，近幾年在國際賽都有一定程度成績的日本，要在奧運拿金牌的慾望是很強的。

在小久保退任後，稻葉在7月底簽下擔任侍JAPAN監督的4年合約，期間包括19年的12強、20年的東京奧運以及21年的WBC這3項一級賽事，他也是日本國家隊史上第一個擁有代表隊選手及教練雙經驗的監督，19年的12強，他帶領日本在小組賽3戰全勝闖進下一輪，在Super Round雖然對美國吞下一敗，最終仍打進決賽，並以5:3打敗宿敵韓國，復仇成功，奪回相隔10年的一級國際賽事金牌。

東京奧運因疫情延後，稻葉的合約也順勢延長1年，如果能順利在本週拿到金牌，不只是日本首次在奧運棒球正式項目奪金，稻葉也會成為首位手握兩面一級國際賽事榮冠的日本國家隊監督，這將讓他在日本國家隊史上留下空前的紀錄，超越前輩王貞治及原辰德，但要獲得這份榮耀，類似像昨晚那場再度換上青柳晃洋而被左打砲轟的調度或許要再正常一點，否則只會離奪金目標越行越遠。

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