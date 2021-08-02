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體操／比利時女將東奧摘金 4歲就懷奧運夢想

中央社 / 布魯塞爾2日專電
比利時女將奪體操高低槓金牌。 歐新社
比利時女將奪體操高低槓金牌。 歐新社

比利時體操女將德爾瓦埃爾在東京奧運高低槓項目摘金，為比利時寫下歷史新頁，她4歲就懷有奧運夢想，經過斯巴達式的堅苦訓練，如今她的頭銜是歐洲、世界和奧運3項冠軍。

今年21歲的德爾瓦埃爾（Nina Derwael）8月1日在東京奧運女子體操高低槓項目奪得金牌，這是比利時在奧運競技體操項目的第一面金牌，不但比利時媒體大幅報導，國王菲力普（King Philippe）也都致電恭賀。

德爾瓦埃爾除身材高䠷，長相甜美外，更是世界女子高低槓項目頂尖選手，她曾獲得歐洲盃及世界冠軍，如今再添奧運金牌，為比利時寫下歷史新頁。

她的父親接受比媒訪問時表示，德爾瓦埃爾從小精力充沛，一歲之前就會走路、三歲會游泳、四歲就敢從高櫃往下跳，好動到家人覺得不正常帶去看小兒科醫生，醫生說一切正常，後來家人只好找運動讓她發洩精力，從此踏上體操之路。

至於奧運夢想，她父親表示，2004年雅典奧運在家裡看體操比賽時，當時德爾瓦埃爾才4歲，剛剛開始練習體操，突然她說未來也想參加奧運，多年下來歷經斯巴達式的堅苦訓練才綻放光芒。

德爾瓦埃爾曾說自己每週訓練32個小時，在青少年時期不熱衷社交生活，且一點都不喜歡酒，只喝水和熱巧克力。

她在2016年里約奧運高低槓項目僅獲得第12名、但隨即在2017年拿下歐洲錦標賽金牌，成為比利時最耀眼的競技體操明日之星。她拿到奧運金牌後表示好像還在做夢，表示將永遠珍惜這一天。

比媒表示，競技體操傳統上由來美國、中國或俄羅斯、羅馬尼亞、烏克蘭、捷克等東歐國家主導，這些國家人口都較比利時多得多，有更大的人才庫可以挖掘培養，因此比利時的體操選手能在如此艱難的項目中獲得金牌是非常難得。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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