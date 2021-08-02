體操／比利時女將東奧摘金 4歲就懷奧運夢想
比利時體操女將德爾瓦埃爾在東京奧運高低槓項目摘金，為比利時寫下歷史新頁，她4歲就懷有奧運夢想，經過斯巴達式的堅苦訓練，如今她的頭銜是歐洲、世界和奧運3項冠軍。
今年21歲的德爾瓦埃爾（Nina Derwael）8月1日在東京奧運女子體操高低槓項目奪得金牌，這是比利時在奧運競技體操項目的第一面金牌，不但比利時媒體大幅報導，國王菲力普（King Philippe）也都致電恭賀。
德爾瓦埃爾除身材高䠷，長相甜美外，更是世界女子高低槓項目頂尖選手，她曾獲得歐洲盃及世界冠軍，如今再添奧運金牌，為比利時寫下歷史新頁。
她的父親接受比媒訪問時表示，德爾瓦埃爾從小精力充沛，一歲之前就會走路、三歲會游泳、四歲就敢從高櫃往下跳，好動到家人覺得不正常帶去看小兒科醫生，醫生說一切正常，後來家人只好找運動讓她發洩精力，從此踏上體操之路。
至於奧運夢想，她父親表示，2004年雅典奧運在家裡看體操比賽時，當時德爾瓦埃爾才4歲，剛剛開始練習體操，突然她說未來也想參加奧運，多年下來歷經斯巴達式的堅苦訓練才綻放光芒。
德爾瓦埃爾曾說自己每週訓練32個小時，在青少年時期不熱衷社交生活，且一點都不喜歡酒，只喝水和熱巧克力。
她在2016年里約奧運高低槓項目僅獲得第12名、但隨即在2017年拿下歐洲錦標賽金牌，成為比利時最耀眼的競技體操明日之星。她拿到奧運金牌後表示好像還在做夢，表示將永遠珍惜這一天。
比媒表示，競技體操傳統上由來美國、中國或俄羅斯、羅馬尼亞、烏克蘭、捷克等東歐國家主導，這些國家人口都較比利時多得多，有更大的人才庫可以挖掘培養，因此比利時的體操選手能在如此艱難的項目中獲得金牌是非常難得。
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言