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體操／才在IG宣布退休 美國女將遞補「黑珍珠」後風光奪銀
遞補美國傳奇體操女將「黑珍珠」拜爾絲（Simone Biles）參賽的史肯納（Mykayla Skinner），成功在跳馬項目以14.916高分拿下銀牌，賽後也正式宣告退休。
本屆東奧以替補身分進入美國體操隊的史肯納，隨著大賽即將開始，在確定無法以正選參賽後，她於個人Instagram寫下了自己的退休聲明，沒想到隊友拜爾絲臨時因心理因素退賽，讓前者獲得了參賽的契機。
再次回歸賽場的史肯納毫無保留，跳馬項目以14.916一舉奪銀。她坦言這幾年來體操對她一直有不好的影響，卻也感謝自己經歷過的一切，「能替拜爾絲贏得這面獎牌是我的榮幸，我感謝過去所經歷的一切，包括從2016年成為替補選手，甚至一度確診，以及所有的挫折，這些事讓我找回我自己。」
史肯納最後在IG寫道：「在過去兩年，我不知道自己內心產生多少次退役的念頭，我感謝沒有放棄的自己與沒有放棄我的各位，未完成的任務，我完成了！」
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