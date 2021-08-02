田徑／女將百米跨欄勝出 為波多黎各奪奧運首金

東京奧運棒球項目，晚間將上演地主日本與美國隊的比賽。儘管美國隊並沒有派出大聯盟40人名單的選手出賽，但陣中囊括許多小聯盟、日職好手等等，並且還有前天使隊總教練，曾帶過大谷翔平的索夏（Michael Scioscia）領軍，因此也被日媒評價，是日本挑戰金牌的一大對手。

2021-08-02 11:50