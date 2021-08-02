田徑／女將百米跨欄勝出 為波多黎各奪奧運首金
波多黎各女將卡馬丘-奎恩今天在東京奧運女子100公尺跨欄賽勝出，為波多黎各奪得歷來在奧運田徑賽事的首面金牌。
24歲的卡馬丘-奎恩（Jasmine Camacho-Quinn）準決賽跑出12秒26，刷新奧運紀錄；決賽以12秒37摘金。
世界紀錄保持人、美國女將哈里森（KeniHarrison）以12秒52拿下銀牌；牙買加的塔柏爾（Megan Tapper）以12秒55獲得銅牌。
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