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足球／韓國慘敗墨西哥遭批「橫濱恥辱」 總教練擔罵名：責任我來扛

聯合新聞網 / 綜合報導
南韓足球對上墨西哥以3-6吃下敗仗。 路透社
南韓足球對上墨西哥以3-6吃下敗仗。 路透社

東京奧運男子足球項目，7月31日的八強賽由韓國對上墨西哥，結果韓國隊防守不力，全場被墨西哥狂攻6分，以3-6吃下敗仗，奧運之旅停在八強。韓國糟糕的表現也引來不滿，遭到國內媒體的砲轟。

日本媒體「Football ZONE web」報導，韓國在小組賽取得2勝1敗，排名B組第一的好成績。31日與A組第二的墨西哥對戰，墨西哥在上半場12分率先破門，不過韓國隊在20分還以追成平手。然而，墨西哥在後續靠著韓國隊的失誤跟犯規，上半場取得3比1領先。

下半場第50分鐘，韓國隊先追回一分，但沒想到墨西哥之後連得三分，將領先擴大到6比2之多。即使終場前韓國再挽回一分，仍無法改變戰局，最後就以三分差的大比分慘敗，結束了這次奧運之旅。

韓國足球這一敗，遭到國內媒體評為是「橫濱恥辱」、「奪牌之夢慘遭粉碎」，並辛辣批判「守備組織力完全崩壞」，且認為選手經驗不足，導致在壓力下表現失常。面對敗戰責任，足球總教練金鶴范則出面替子弟兵緩頰，表示「責任不在選手們，而是在我這個教練身上」。

韓國男子足球過去在2012倫敦奧運，曾經拿下過銅牌的好成績。本次遭到淘汰後，四強確定是日本、巴西、西班牙和墨西哥。

南韓足球對上墨西哥以3-6吃下敗仗，球員流下懊悔眼淚。 路透社
南韓足球對上墨西哥以3-6吃下敗仗，球員流下懊悔眼淚。 路透社

東奧國際戰情 2020東京奧運

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