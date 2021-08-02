棒球／大谷翔平恩師領軍 日媒高度警戒美國：奪金最大勁敵

東京奧運棒球項目，晚間將上演地主日本與美國隊的比賽。儘管美國隊並沒有派出大聯盟40人名單的選手出賽，但陣中囊括許多小聯盟、日職好手等等，並且還有前天使隊總教練，曾帶過大谷翔平的索夏（Michael Scioscia）領軍，因此也被日媒評價，是日本挑戰金牌的一大對手。

日本媒體「Full-Count」報導，索夏生涯在天使隊執教長達19年，當初大谷翔平在2018赴美挑戰的第一年，遇到的總教練就是索夏。總計索夏執教生涯拿下1650勝1428敗，勝率5成36，並曾在2002年打下世界大賽冠軍，經驗相當豐富。

媒體指出，儘管這次美國隊成員多以小聯盟球員組成，但這些選手大多是備受期待的未來之星。另外也有少數是過去曾在大聯盟立下顯赫戰功的名將，例如投手卡茲米爾（Scott Kazmir）在大聯盟生涯拿下108勝，本季也曾在大聯盟出賽過。前洋基守護神羅伯森（David Robertson）也名列陣中，把關美國牛棚戰力。

羅伯森過去曾擔任過洋基隊守護神。 路透通訊社

此外，還有幾名選手現正效力於日本職棒，並且有著亮眼的成績。例如外野手奧斯汀（Tyler Austin）是橫濱DeNA海灣之星球員，本季目前繳出打擊率3成14，全壘打19支的表現，攻擊指數（OPS）1.017排名央聯第一，絕對是日本必須要警戒的一位重砲。

2008年北京奧運，日本最終在銅牌戰敗給了美國隊，結果只能屈居第四名。本次日本再度以金牌為目標，媒體認為美國代表和韓國一樣，都是日本奪冠的最大勁敵，就看這次雙方的正面交鋒，日本隊該如何臨場發揮。

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