體操／美國隊隊友透露 拜爾絲可能參加平衡木決賽
美國體操天后拜爾絲近日以心理障礙為由，陸續退出東京奧運多個晉級項目。今天在跳馬項目鍍銀的的隊友史肯納表示，拜爾絲「可能」參加她僅剩的平衡木決賽。
上月27日，24歲的拜爾絲（Simone Biles）表示自己「失去方向感」，臨場退出女子團體決賽。她於7月29日退出個人全能項目，之後退出跳馬與高低槓決賽，今日稍早又宣布退出地板運動決賽。
拜爾絲宣布不參加跳馬決賽後，遞補她上場的老將史肯納（Mykayla Skinner）奪得銀牌。
史肯納鍍銀後告訴記者，她相信對拜爾絲來說，東奧還沒結束，「她可能還會參加比賽」。
史肯納說：「我不確定，這要看她（拜爾絲）的決定。」當記者詢問她是否認為拜爾絲會參加3日的平衡木決賽，史肯納回答：「是的，我想她會。」
史肯納形容，拜爾絲很「堅強」，但這種情況「肯定對她造成很大的打擊」。她表示，拜爾絲「面對問題的方式比我想像的更好，每天她都在笑…也非常支持（隊友）」。
史肯納說，她相信拜爾絲會「試著留在比賽中…無論發生什麼事，我認為她都會順其自然，繼續生活，繼續做她自己」。
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