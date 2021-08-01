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跳水／中國夢幻隊施廷懋 衛冕女子3米跳板金牌

中央社 / 東京1日綜合外電報導
中國跳水夢幻隊的施廷懋今天在女子3米跳板項目奪得金牌，成為第2位在個人與團體3米跳板項目皆衛冕摘金的女子選手。 美聯社
中國跳水夢幻隊的施廷懋今天在女子3米跳板項目奪得金牌，成為第2位在個人與團體3米跳板項目皆衛冕摘金的女子選手。 美聯社

中國跳水夢幻隊的施廷懋今天在女子3米跳板項目奪得金牌，成為第2位在個人與團體3米跳板項目皆衛冕摘金的女子選手，也是她在東京奧運的第2面金牌。

施廷懋先前與王涵在女子雙人3米板摘金，加上她在上一屆里約奧運也在這兩個項目封后，打平跳水皇后郭晶晶在2004年雅典奧運與2008年北京奧運創下的4金紀錄。這也是中國在女子3米跳板的連續第9面奧運金牌。

29歲的施廷懋從頭至尾掌控賽事，一直居於積分榜領先。

她最後以383.50高分取得金牌，比得到銀牌的隊友王涵高出34分。

施廷懋看到自己的名字出現在排行榜第一時，淚水奪眶而出。

她告訴記者：「我很緊張，（在奪金後）哭了很多，因為我等待這一刻已經很久了。對我的期望很大，但我對結果非常滿意。」

美國選手巴默（Krysta Palmer）以343.75分奪得銅牌，這是1988年首爾奧運麥考米克（KellyMcCormick）的銅牌以來，美國首次在這個項目奪牌。

東奧國際戰情 2020東京奧運

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