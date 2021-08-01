田徑／女子三級跳遠 委內瑞拉選手破世界紀錄摘金
2屆世錦賽冠軍、委內瑞拉田徑女將羅哈斯（Yulimar Rojas）今天在東京奧運以15公尺67刷新女子三級跳遠世界紀錄，奪下金牌。
羅哈斯在她的第6跳，也是最後一跳，打破了烏克蘭選手克拉維茨（Inessa Kravets）在1995年締造的15公尺50紀錄。
這是東京奧運第一項打破世界紀錄的田徑賽事。
葡萄牙選手馬莫納（Patricia Mamona）以15公尺01奪銀，並打破葡萄牙全國紀錄。
西班牙選手佩萊泰羅（Ana Peleteiro）在第5跳跳出14公尺87，同樣締造西班牙全國紀錄，以3公分之差擊敗牙買加的里基茨（Shanieka Rickett）摘銅。
羅哈斯在2017與2019年世界田徑錦標賽奪得三級跳遠冠軍，2016年里約奧運摘銀。
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