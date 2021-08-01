網球／混雙決賽上演內戰 俄羅斯包辦金銀

俄羅斯女將帕芙尤申科娃和搭檔盧布列夫今天在東京奧運網球混雙賽事，對決同胞維辛尼娜（Elena Vesnina）和克拉特塞夫（Aslan Karatsev）組合，最終奪得金牌。

帕芙尤申科娃（Anastasia Pavlyuchenkova）和搭檔盧布列夫（Andrey Rublev）以6比3、6比7（5）、13比11，最終在決勝盤贏得勝利。

帕芙尤申科娃和盧布列夫是單打世界排名均在前20的強強組合，也是第一隊奪下混雙金牌的俄羅斯搭檔。網球混雙被排除在奧運項目之外長達88年，直到2012年才重回奧運。

維辛尼娜和克拉特塞夫雖然在4強賽擊敗塞爾維亞世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）與同胞斯托亞諾維奇（Nina Stojanovic）組合，但最終未能摘金。

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