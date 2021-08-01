BMX／完成史上首次後空翻 英國女廚師極限單車花式摘金

2020東京奧運新設極限單車（BMX）項目。英國女將沃興頓（Charlotte Worthington）今天在花式賽完成史上第一次360度後空翻，精湛表現讓她摘下這個項目首面奧運金牌。

在BMX花式賽女子組決賽中，沃興頓的優異表現拿下97.50分，以1.4分的差距擊敗賽前被看好的美國好手羅伯茲（Hannah Roberts，96.10分）；瑞士選手杜卡羅茲（Nikita Ducarroz）則以89.20分鍍銅。

現年25歲的沃興頓3年前仍是曼徹斯特一間餐廳的廚師。賽後她表示：「2018年我參加了一些活動和比賽。和別人交談後得知，極限單車花式賽被列入奧運項目，英國自由車代表隊也設立了一支隊伍。」

沃興頓透露說：「當時我把握一連串超酷的機會，去做自己喜歡的事。從那時候開始，就像滾雪球一樣。我發現我對這項運動真的充滿熱情，我真的很喜歡極限單車，所以我永遠不會懷念那段在廚房工作的日子。」

沃興頓說，她很自豪能完成360度後空翻，自己首次嘗試這個高難度動作時也沒有成功。她指出：「我必須要有信心，相信我們付出的努力都會根深蒂固地留在我的體內。」

在男子組方面，27歲澳洲好手馬丁（Logan Martin）以93.3分的成績封王，委內瑞拉的德斯（DanielDhers，92.05分）和英國選手布魯克斯（DeclanBrooks，90.80分）則分別拿下銀牌與銅牌。

賽後馬丁分享他的心情說：「我的職業生涯中曾有許多次高潮，但我從來沒有掉過眼淚，這顯示奧運金牌對我意義多麼重大。這是最重要的比賽…我會把這面金牌帶回家，給我的兒子看。這真是太棒了！」。

英女將沃興頓極限單車封后 欣喜不需回鍋當廚師

英國選手沃興頓今天在東奧女子花式極限單車項目以360度後空翻驚豔全場奪金。鍍金前，沃汀頓是餐廳主廚，現在則滿心期待不用再回到過去一週40小時與鍋碗瓢盆為伍的日子。

2017年，花式極限單車（Bicycle Motocrossfreestyle，BMX freestyle）首次成為奧運競賽項目。現年25歲的沃興頓今天不僅奪金，也創下奧運史上此項目首次有女性選手以360度後空翻奪金壯舉。

沃興頓（Charlotte Worthington）出生於曼徹斯特（Manchester），父母是園藝師和代課老師。儘管很早就熱衷此道，但她直到約19歲才認真投入BMX運動，並開始到處參賽。她大學畢業後在家鄉一帶的墨西哥餐廳工作，後來在一家酒吧擔任主廚。為一圓奧運摘金夢，她必須調整上班時間、在賺取溫飽及追求夢想間取得平衡。

今天在比賽過程中，沃興頓第一次嘗試後空翻時曾跌倒，但毫不猶豫決定再試一次。她賽後接受採訪時說，既然要玩，就要玩大的，「我一路走來就想，除了金牌，其他都沒意義」。

她還說：「這幾年的比賽經驗告訴我，只要敢賭，就能有比較好的回報。這比瞻前顧後、沒付出全力的感覺要好得多。」

沃興頓2019年起就在英國及國際各項BMX競賽過關斬將，也是英國史上第一位在相關國際競賽奪牌的女性選手。

當她2018年得知英國正組隊為2020東京奧運自行車相關項目備戰時，她還是一名全職主廚。由於英國體育署（UK Sport）此前已終止資助女子BMX運動，為籌措訓練和參賽經費，沃興頓十分辛苦。

她的母親莎拉（Sarah）接受泰晤士電台（TimesRadio）採訪時透露，為加強練習、增加獲選進入奧運代表隊的機會，沃興頓努力減少在餐廳的上班時間，同時積極參加各項比賽，休假也不得閒。

莎拉說，直到英國自行車協會（British Cycling）出手挹注資金，沃興頓終於能捨棄廚師工作、專心備戰。

沃興頓期待自己的成功能激發年輕女孩對BMX運動的興趣。儘管在奧運封后前，沃興頓已是備受矚目的新星，熟識她的人都稱她為人低調，也不太在網路公開分享自己各種奇招妙術。根據她的說法，不急於「亮牌」通常會有比較好的結果。

奧運英國代表團今年首度出現選手人數女多於男的情況，團長英格蘭（Mark England）更稱2021是「奧運女力年」。

不過，英國仍有體育資源分配男女不均的問題。英格蘭非營利組織「體育女性」（Women In Sport）即呼籲，應確保年輕女性有機會追求夢想，若女性所獲資源與男性相等，他們的表現就能旗鼓相當。

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