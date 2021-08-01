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田徑／中國蘇炳添東奧百公尺跑9.83秒 破亞洲紀錄

中央社 / 台北1日電
蘇炳添。 新華社
蘇炳添。 新華社

中國選手蘇炳添今天晚上在東京奧運男子100公尺短跑半決賽中，跑出9秒83的成績，打破亞洲紀錄，晉級決賽。

綜合澎湃新聞與長江日報等媒體報導，32歲的蘇炳添今晚在第三組出場，結果打破亞洲紀錄並以半決賽第一名晉級100公尺決賽，也是中國首位闖入奧運男子百米決賽的運動員。

東奧焦點選手 2020東京奧運

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