快訊

圖輯／翻滾吧男孩李智凱+教練林育信 這一抱成就15年夢想

八月開打高端疫苗？ 食藥署：已封緘檢驗

游泳／與「飛魚」比較 美泳將德萊賽爾只想實現自我

中央社 / 東京31日綜合外電報導
德萊賽爾。 新華社
德萊賽爾。 新華社

美國泳將德萊賽爾今天在東京奧運摘下個人第5面金牌後表示，他拒絕與泳壇傳奇「飛魚」費爾普斯和史必茲比較，還透露在日本比賽壓力山大，讓他簡直「嚇壞了」。

德萊賽爾（Caeleb Dressel）先前已在東奧男子4x100公尺自由式接力、100公尺自由式、100公尺蝶式項目奪金，今天再度在50公尺自由式和男子4x100公尺混合式接力賽力壓群雄，成為史上第5位在單屆奧運贏得5枚金牌的游泳選手。

今年24歲的德萊賽爾，傲人戰績已可媲美費爾普斯（Michael Phelps）、史必茲（Mark Spitz）、畢昂迪（Matt Biondi）等美國泳壇巨星，也能與東德選手奧托（Kristin Otto）並駕齊驅。

賽後德萊賽爾表示，他在2016年里約奧運拿下2枚接力項目金牌後，很擔心自己被視為「接力賽專家」，他的目標也並非打破泳壇傳奇創下的紀錄。

「對我來說，創下這項運動的紀錄當然很特別」，但德萊賽爾無意搶走費爾普斯或史必茲的光彩，「我很滿意自己在本屆賽事的表現，但我的目標不是要超越任何特定對象，而是徹底發揮自己的潛力」。

本屆奧運中，撇除美國隊在男女4x100公尺混合式接力賽中只拿到第5名，德萊賽爾的目標已全數達成。

他透露，本屆奧運比他想像的更可怕，「奧運（與其他比賽）完全不同…比賽時壓力非常大，你會覺得自己的整個人生被壓縮到約20至40多秒的短暫時刻裡，這是多麼瘋狂的體驗？比賽時我不會這樣告訴自己，但回想起來，真的非常嚇人」。

德雷塞爾還說，比賽期間他都一臉嚴肅，直到美國隊最後以3分26秒78的優異成績打敗強勁對手英國，在男子4x100公尺混合式接力賽中鍍金，同時刷新世界紀錄，他的情緒才傾瀉而出。賽後他興奮地向空中揮拳、擁抱隊友，還忍不住開心大喊。

期待參加2024年巴黎奧運的同時，德雷塞爾指出，他的當務之急是離開泳池休息一下，並好好陪伴家人。「現在我覺得自己游泳游得有點太多了…我真的很珍惜我在這裡的時光，不是因為每一刻都很美好，而是因為我認為，每一刻都讓我學到了經驗」。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

延伸閱讀

今年奧運史上最好看？網反揭中華隊「少這項」：向心力差掉了

游泳／英國泳將史考特奧運奪4牌寫歷史 昔遭中國譏輸家

游泳／費爾普斯之後最強 德萊塞爾單屆5金史上第4人

游泳／飛魚接班人德萊賽爾獨攬5金

相關新聞

籃球／唐西奇技壓魯比歐 斯洛維尼亞展現奪金實力

2021東京奧運男籃C組預賽最後一戰斯洛維尼亞vs.西班牙，分組第一之爭宛如金牌戰，斯洛維尼亞95：87力克西班牙，搶下分組第一，西班牙第二，但兩隊都晉級八強。 東京奧運男籃八強出爐，法國、美國

游泳／費爾普斯之後最強 德萊塞爾單屆5金史上第4人

東京奧運游泳賽今天落幕，24歲美國好手德萊塞爾（Caeleb Dressel ）成為最大贏家，他過去從未在奧運奪牌，這次...

網球／德國第一人 澤瑞夫直落二摘男單金牌

還沒拿過大滿貫冠軍，德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）先捧回奧運金牌，今天在男單決賽以6：3、6：1直落...

游泳／與「飛魚」比較 美泳將德萊賽爾只想實現自我

美國泳將德萊賽爾今天在東京奧運摘下個人第5面金牌後表示，他拒絕與泳壇傳奇「飛魚」費爾普斯和史必茲比較，還透露在日本比賽壓...

【東奧焦點】奧運史上的軍人選手 有名將巴頓將軍也有擊沉霧島號的神射手

東京奧運射擊競賽的女子組飛靶項目7月26日下午決賽，美國選手英格利希（Amber English）奪下金牌。在60個飛靶中，她擊中56個，打破奧運紀錄。另一點引起外界矚目的，是英格利希的身分，她是美國陸軍現役中尉。

體操／女子跳馬項目 巴西選手奪金

巴西女子體操選手安德拉德（Rebeca Andrade）今天在2020東京奧運體操跳馬項目奪金，遞補美國體操天后拜爾絲（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。