棒球／日本握滿手好牌 唯牛棚調度+左投成隱憂

日本國家武士隊在A組預賽取得2連勝，今天（8月2日）晚上將與B組第一的美國隊正面交鋒，頗有金牌前哨戰的味道。

日本武士隊首戰對多明尼加打得跌跌撞撞，直到九局下才靠坂本勇人的再見安打以4比3險勝。第二戰對墨西哥則是第三局2比1超前之後開始進入到日本隊的節奏，最後以7比4獲勝。

從日本隊這兩場比賽以及接下來的佈局看來，先發投手的質與量都屬一流，讓他們有濃厚的金牌機會。前兩戰的山本由伸、森下暢仁，都讓兩個美洲對手見識到日本頂級投手的實力。今天預計推出的田中將大，是陣中唯一打過北京奧運的選手，加上兩屆WBC經典賽，國際賽經驗豐富。比起比賽對手、時間、場地都已經確定的預賽2戰，2日這場準準決賽則是無法事前掌握，因此在美國大聯盟習慣「中4日」以及變動賽程的田中將大，自然成為稻葉篤紀監督心目中的先發最佳人選。

日本對美國之戰，可能派出有豐富大聯盟經驗的田中將大。 美聯社

不過日本隊今天的對手美國隊，投手戰力也不惶多讓，預賽對上以色列、韓國2場比賽，美國隊的總失分只有3分（得分12），比起日本隊的7分（得分11）還出色。日本隊將面臨更強勁的對手，考驗的將是投手調度。尤其是首戰的錯誤千萬不能再出現，否則很難再複製第一戰當時的結果。

日本國家武士隊首戰驚險過關，稻葉篤紀以及投手教練建山義紀的投手調度引發不少質疑，尤其是山本由伸換青柳晃洋的環節。先發投手山本由伸，基於後面還有更重要的比賽要打，因此最初就設定6局、100球左右將他換下可以理解。只是換上的是青柳晃洋，就很值得討論了。

青柳晃洋職棒生涯只有1次後援的經驗，而且已經要回溯到2016年，還是他菜鳥球季的時候。加上對多明尼加在0比0，無法承受失分的龐大壓力下登板，這對第一次打大型國際比賽的青柳晃洋來說相當嚴酷。儘管稻葉篤紀監督的用意在於，希望在山本由伸跟其他後援投手中間夾雜一個投球姿勢特殊的投手。不過過度執著於青柳晃洋的低肩側投可以對付中南美洲打者，反而忽略了選手的心理層面等其他因素，導致這個「擾敵」的策略反而嚴重困擾到自己。加上青柳晃洋上場面對的6名打者之中，包含4名左右開弓的打者，總共高達5名左打者。捕手也沒有同時換上最了解他特性的阪神隊友梅野隆太郎一起搭檔，在一場都不能輸的國際比賽都是相當冒險的賭注。差一點讓青柳晃洋變成輸球的戰犯，賽後投手教練建山義紀也向青柳晃洋表達歉意。

到了第二戰對墨西哥，除了原本就設定擔任長中繼的伊藤大海投2局之外，平良海馬、栗林良吏各投1局。接下來包括對美國，將是場場硬戰，日本隊很有可能會讓專職後援的岩崎優、平良海馬、山崎康晃、栗林良吏等人輪流壓陣。不過例行賽在兩聯盟都具有絕對主宰力的平良海馬、栗林良吏都已經有失分狀況。

美國隊的實力更勝多明尼加、墨西哥，日本隊的牛棚大軍隨時準備精銳盡出。 美聯社

另一方面，首戰換上青柳晃洋的調度與巨人隊左投中川皓太的因傷缺陣也不無關係，否則當時面對多明尼加的幾名左打者，中川皓太絕對是壓制的第一人選。中川皓太曾經是2019年世界12強日本隊的一員，深受稻葉篤紀信任。相較之下，阪神虎隊左投岩崎優是第一次入選國家隊，加上奧運前的例行賽狀況不理想，對左打的壓制力顯然無法完全讓稻葉篤紀放心。與2008年北京奧運當時，和田毅、杉內俊哉、成瀨善久、岩瀨仁紀等左投手的奧運國家隊相比，這次日本隊的左投只有大野雄大、岩崎優，先發、後援各1人，也是一個隱憂。

另外令人關心的是，歷經首戰之後青柳晃洋該用在何時？他畢竟是目前8勝以及防禦率1.79暫居兩聯盟第一的投手。2004年雅典奧運，球季賽開幕12連勝的近鐵隊王牌投手岩隈久志預賽對荷蘭頭不到2局失掉3分之後整個奧運就再也沒有上場，歷經首戰的震撼教育之後，青柳晃洋的運用方式勢必更加困難。

青柳晃洋只投0.2局退場之外，遞補被選進的去年洋聯投手「三冠王」千賀滉大以及澤村賞投手大野雄大至今尚未亮相，稻葉篤紀監督手中的牌不少。只是這牌該怎麼打，將攸關到日本隊未來的奪金之路。

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