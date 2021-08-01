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體操／女子跳馬項目 巴西選手奪金

中央社 / 東京1日綜合外電報導
巴西選手奪下女子跳馬金牌。 歐新社
巴西選手奪下女子跳馬金牌。 歐新社

巴西女子體操選手安德拉德（Rebeca Andrade）今天在2020東京奧運體操跳馬項目奪金，遞補美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）退賽後的空缺。

安德拉德29日才在個人全能項目奪得銀牌，成為第一位在奧運登上這個項目領獎台的巴西和拉丁美洲女性。

拜爾絲退賽後，遞補她參加決賽的美國體操老將史肯納（Mykayla Skinner）奪得銀牌。韓國的呂瑞靜（Yeo Seo-jeong）抱走銅牌。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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