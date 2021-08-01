體操／女子跳馬項目 巴西選手奪金

東京奧運射擊競賽的女子組飛靶項目7月26日下午決賽，美國選手英格利希（Amber English）奪下金牌。在60個飛靶中，她擊中56個，打破奧運紀錄。另一點引起外界矚目的，是英格利希的身分，她是美國陸軍現役中尉。

2021-08-01 19:26