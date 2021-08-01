體操／男子地板決賽 以色列拿下奧運體操首金
東京奧運男子競技體操地板項目今天舉行決賽，由烏克蘭出生、代表以色列出征的多爾戈皮亞特（Artem Dolgopyat）奪下以色列史上第一面體操奧運金牌。
多爾戈皮亞特的總分與西班牙選手沙帕塔（Rayderley Zapata）同分，但以較高的難度分勝出。中國選手肖若騰抱走銅牌。
24歲的多爾戈皮亞特在12歲從烏克蘭移居特拉維夫（Tel Aviv）。他繼以色列男子帆船運動員弗里德曼（Gal Fridman）在2004年成為以色列史上第一位奧運金牌得主之後，再替以色列奪下一金。
多爾戈皮亞特以資格賽領先之姿打入決賽，被視為奪牌熱門。
在奪下男子體操團體賽金牌的俄羅斯好手納戈爾內（Nikita Nagornyy）在招牌的空翻3周動作，因為過度旋轉失去平衡後，多爾戈皮亞特似乎篤定拿下金牌。
不過，多爾戈皮亞特與西班牙選手沙帕塔雙雙拿下14.933分，執行分數也相同，最終由難度分定高下，多爾戈皮亞特以0.100分的差距勝出。
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