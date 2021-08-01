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東奧體操／完美落地！李智凱鞍馬摘銀 台灣體操第一人

游泳／英國泳將史考特奧運奪4牌寫歷史 昔遭中國譏輸家

中央社 / 記者陳韻聿倫敦1日專電
史考特(右)曾在世錦賽拒絕與孫楊站在一起。 路透
史考特(右)曾在世錦賽拒絕與孫楊站在一起。 路透

2020東京奧運所有游泳賽事今天上午結束，英國隊以總計8面獎牌拿下隊史最佳成績，出身蘇格蘭的選手史考特則以4面獎牌成為英國史上在單屆奧運奪牌數最多的選手。

不少台灣體育迷至今仍對2019世界游泳錦標賽頒獎台的選手互動畫面記憶猶新。當時已深陷禁藥風波的中國選手孫楊獲得金牌，屈居銅牌的史考特（Duncan Scott）拒絕與他合照、握手，並刻意拉開兩人之間的距離，被激怒的孫楊在頒獎台上對史考特嗆聲、揮舞肢體，下頒獎台後還趨前對史考特說「你是輸家，我是贏家」，引發各界譁然。

事後史考特及孫楊都遭國際游泳總會（FINA）正式警告；孫楊的粉絲則透過社群媒體對史考特發出死亡威脅。

經過一番爭訟，孫楊因違反藥檢相關規定遭禁賽4年3個月，無緣參加2020東京奧運。

史考特2019年對孫楊的咒罵淡定以對，今年則在東京奧運奪得4面獎牌，分別是男子200公尺個人混合式及200公尺自由式各一面銀牌，男子800公尺自由式接力賽金牌，以及今天在男子400公尺混合式接力賽與隊友共同贏得銀牌。

含史考特的個人成績在內，英國在東京奧運游泳項目共拿下8面獎牌，總計4金、3銀、1銅，創隊史最佳，成果僅居美國、澳洲等傳統游泳強權之後。

英國泳隊奪得的4面金牌也包含奧運首度引進的男女400公尺混合接力賽。

之前英國隊在奧運游泳項目的最佳紀錄是1908年倫敦奧運的7面獎牌。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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