網球／女雙決賽 法網冠軍捷克組合直落二摘金
東京奧運今天舉行網球女雙決賽。拿下今年法網冠軍的捷克組合卡雷茨科娃/斯尼科娃以7比5、6比1直落二，擊敗剛拿下女單奧運冠軍的班西琪及其瑞士同胞格魯比奇的組合鍍金。
第一種子卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）/斯尼科娃（Katerina Siniakova）第一盤與對手互不相讓，好不容易占到上風，第2盤則勢如破竹，最後在第5個賽末點奪金。
卡雷茨科娃與斯尼科娃在決賽前的3場比賽都打到決勝局才分出勝負，但今天對抗班西琪（BelindaBencic）/格魯比奇（Viktorija Golubic）組合明顯占上風。卡雷茨科娃也是今年法網女單冠軍得主。
這是捷克史上第一面網球奧運金牌。不過斯洛伐克退役名將梅奇爾（Miloslav Mecir）曾在1988年奧運為捷克斯洛伐克（Czechoslovakia）拿下男單金牌。
班西琪昨天在單打決賽擊敗捷克好手萬卓索娃（Marketa Vondrousova），原本有望成為史上第4位在奧運單雙打都奪金的網球選手，但最終女雙項目以銀牌作收。
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