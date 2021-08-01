羽球／丹麥安賽龍打進男單決賽 將對決中國諶龍

男羽世界排名第2 的丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）今天克服亂流，成功晉級東京奧運決賽，結束了瓜地馬拉黑馬科登（Kevin Cordon）的驚奇之旅。

世界排名59的科登在東京奧運跌破眾人眼鏡，一路晉級，但安賽龍對他而言仍是太難以征服的對象，在4強賽以18比21、11比21落敗。

安賽龍明天將在決賽對決上屆奧運冠軍、中國的諶龍。在2016年里約奧運抱銅之後，安賽龍很高興這次能篤定帶回金牌或銀牌。

他表示：「我想要的當然不只是打進決賽，這對我而言還不夠。」

他說：「我太緊張而且太渴望獲勝，今天沒辦法好好享受比賽。過幾小時之後，我會很高興也很驕傲，但現在我只覺得鬆一口氣。」

安賽龍和科登今天是史上第一次交手，科登不按牌理出牌的方式，起初讓安賽龍有些頭痛。

他說：「他（科登）的打法很有攻擊性，會打出一些很刁鑽、不合常理的球，但質量很高。所以我要跟上有點困難。」

科登依舊有機會抱走瓜地馬拉史上第2面奧運獎牌，他在銅牌賽將對決印尼選手金廷（Anthony SinisukaGinting）。

諶龍在另一場4強賽以21比16、21比11擊敗金廷，他若能衛冕冠軍，將打平中國選手林丹在2008與2012年奧運連續拿下2面男羽單打金牌的紀錄。

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