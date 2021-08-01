快訊

高球／7選手加賽爭銅 潘政琮4洞苦戰出線創歷史

羽球／丹麥安賽龍打進男單決賽 將對決中國諶龍

中央社 / 東京1日綜合外電報導
安賽龍。 歐新社
安賽龍。 歐新社

男羽世界排名第2 的丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）今天克服亂流，成功晉級東京奧運決賽，結束了瓜地馬拉黑馬科登（Kevin Cordon）的驚奇之旅。

世界排名59的科登在東京奧運跌破眾人眼鏡，一路晉級，但安賽龍對他而言仍是太難以征服的對象，在4強賽以18比21、11比21落敗。

安賽龍明天將在決賽對決上屆奧運冠軍、中國的諶龍。在2016年里約奧運抱銅之後，安賽龍很高興這次能篤定帶回金牌或銀牌。

他表示：「我想要的當然不只是打進決賽，這對我而言還不夠。」

他說：「我太緊張而且太渴望獲勝，今天沒辦法好好享受比賽。過幾小時之後，我會很高興也很驕傲，但現在我只覺得鬆一口氣。」

安賽龍和科登今天是史上第一次交手，科登不按牌理出牌的方式，起初讓安賽龍有些頭痛。

他說：「他（科登）的打法很有攻擊性，會打出一些很刁鑽、不合常理的球，但質量很高。所以我要跟上有點困難。」

科登依舊有機會抱走瓜地馬拉史上第2面奧運獎牌，他在銅牌賽將對決印尼選手金廷（Anthony SinisukaGinting）。

諶龍在另一場4強賽以21比16、21比11擊敗金廷，他若能衛冕冠軍，將打平中國選手林丹在2008與2012年奧運連續拿下2面男羽單打金牌的紀錄。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

延伸閱讀

奧運羽球場見「這兩支」霧煞煞 用途曝光還曾遭球王調侃

羽球／瓜地馬拉黑馬選手寫驚奇 世界排名59打進4強賽

羽球／8強不敵上屆金牌諶龍 周天成：這不是終點

羽球／擊敗周天成闖4強 諶龍謙虛說：我再幸運些

相關新聞

南韓射箭連摘四金 命中率極高現代汽車功不可沒？

射箭向來是南韓的天下，今屆東京奧運也不例外。南韓雖然未能如上屆里約奧運包攬全數金牌，但有安山連奪三金成為今屆奧運首位三金得主，新增的混合團體賽事也順利摘金。原來南韓能夠雄霸奧運舞台，現代汽車可謂功不可沒。

羽球／丹麥安賽龍打進男單決賽 將對決中國諶龍

男羽世界排名第2 的丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）今天克服亂流，成功晉級東京奧運決賽，結束了瓜地馬拉黑馬...

網球／賽程緊湊 國際網總建議延長天數

國際網球總會（ITF）建議，希望自2024年巴黎奧運開始，將奧運網球賽程從現行的9天延長為11天，以確保球員有足夠休息時...

高爾夫／美國選手蕭飛爾奪東男子金牌 母親來自台灣

母親來自台灣的美國高球選手蕭飛爾今天在東京奧運高爾夫項目，以一桿險勝拿下金牌。銀牌則爆冷由斯洛伐克選手沙巴提尼奪下

羽球／挺過人生顛簸 印尼羽球女雙勇闖東奧決賽爭首金

奧運羽球女雙金牌戰2日登場，印尼選手波利與拉哈育老將新秀組合對上中國。兩人都曾差點放棄羽球夢，挺過人生顛簸，有緣成為最佳...

游泳／費爾普斯之後最強 德萊塞爾單屆5金史上第4人

東京奧運游泳賽今天落幕，24歲美國好手德萊塞爾（Caeleb Dressel ）成為最大贏家，他過去從未在奧運奪牌，這次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。