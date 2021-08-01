網球／賽程緊湊 國際網總建議延長天數
國際網球總會（ITF）建議，希望自2024年巴黎奧運開始，將奧運網球賽程從現行的9天延長為11天，以確保球員有足夠休息時間，並適應夏季的炎熱天氣。
東奧上週網球賽事中，由於多名選手抱怨天氣太熱，組織委員會臨時將比賽開打時間全面延後至下午稍晚。男網世界排名第2的梅德維夫（Daniil Medvedev）當時對官員發出警告，在高溫下比賽，「我可能會死」。
ITF主席哈格提（David Haggerty）今天對記者表示：「挑戰在於，我們要在9天內比完5項賽事，且有近200名選手參賽。前2天的賽程，每天都有48場比賽，也就是12個球場，每天各4場。」
哈格提指出，這樣的賽程安排十分累人，「我們需要11天，讓選手可以充分休息」，為完成相應調整，「我們將與其他相關人士商討......選手當然也曾告訴我們，能夠針對兩到三個項目進行訓練，對他們來說相當重要」。
ITF職業網球員資深執行董事鄧特（Kris Dent）表示，國際網總已採取措施，確保球員獲得充分休息，並應對具挑戰性的天氣條件，如減少比賽場次，和引入「搶七」制。
然而，國際網總無法調整奧運的緊湊賽程，許多球員同時參加單打和雙打項目。他表示：「球員的休息時間確實是關鍵因素......這肯定是我們的優先要務，期待巴黎和（2028年）洛杉磯奧運。」
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